https://sputniknews.com.tr/20230809/soygu-rusyaya-yonelik-askeri-tehditler-artiyor-ulkenin-batisindaki-birlikleri-guclendirecegiz-1074506732.html

Şoygu: Rusya'ya yönelik askeri tehditler artıyor, ülkenin batısındaki birlikleri güçlendireceğiz

Şoygu: Rusya'ya yönelik askeri tehditler artıyor, ülkenin batısındaki birlikleri güçlendireceğiz

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın batısı ile kuzeybatısında askeri tehditlerin katbekat arttığını ve ülkenin batısındaki askeri birlikleri... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T15:26+0300

2023-08-09T15:26+0300

2023-08-09T15:26+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

şoygu

sergey şoygu

nato

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın etrafında çeşitli ülkeler tarafından yürütülen silahlanma faaliyetlerinin askeri tehditlerde büyük bir artışa yol açtığını belirtti.Finlandiya'nın NATO'ya girdiğine, Polonya'nın ABD, İngiltere ve Güney Kore'den silah alımlarını yoğunlaştırdığına ve Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin hemen yakınında NATO'nun askeri varlığının arttığına dikkat çeken Şoygu, tüm bunların Rusya için risk oluşturduğunun altını çizdi.Rusya'nın Batı ve kuzeybatısında askeri güvenlik tehditlerinin katbekat arttığını kaydeden Savunma Bakanı, Finlandiya faktörünün yanında İsveç'in olası NATO üyeliğinin de istikrarı bozan ciddi bir unsur olduğunu ifade etti.Finlandiya topraklarına NATO'nun takviye güçlerinin ve Rusya'nın kuzeybatısındaki kritik öneme sahip tesisleri vurabilecek saldırı silahlarının konuşlandırılmasının muhtemel olduğunu söyleyen Şoygu, Birlik Devleti sınırlarının hemen yakınında NATO'nun yaklaşık 360 bin askerinin, 8 bin zırhlı askeri aracının, 650 uçak ve helikopterinin konuşlu olduğunu da vurguladı.'Polonya'nın Batı Ukrayna'yı işgal etmesi Polonya-Ukrayna birliği kurulması planlanıyor'Şoygu, Polonya'nın silahlandırılmasının ABD'nin Rusya karşıtı politikasının ana aracı haline geldiğini belirterek, Varşova Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurma amacını açıkladığı için bunun Rusya'ya yönelik riskleri arttırdığının altını çizdi.Şoygu, Polonya'nın Batı Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığını ve bunun için özel bir Polonya-Ukrayna birliği kurulmasının planlandığını da vurguladı.'Moskova ve Leningrad askeri bölgelerini kurabiliriz'Tüm bu faktörlerin Rusya'nın askeri güvenliğini tehdit ettiğini, zamanında ve uygun tepki verilmesi gerektirdiğini anlatan Şoygu, "Bu tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemleri tartışacağız ve ilgili kararları alacağız" dedi.Savunma Bakanı, bu bağlamda ülkenin batı sınırlarındaki askeri birliklerin güçlendirilmesi amacıyla Leningrad ve Moskova askeri bölgelerinin kurulması kararı alabileceklerini söyledi.

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