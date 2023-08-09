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https://sputniknews.com.tr/20230809/sergiyev-posadda-meydana-gelen-patlamada-yarali-sayisi-45e-yukseldi-1074506354.html
Sergiyev Posad'da meydana gelen patlamada yaralı sayısı 45'e yükseldi
Sergiyev Posad'da meydana gelen patlamada yaralı sayısı 45'e yükseldi
Moskova’nın kuzeyinde yer alan Sergiyev Posad kentinde bir depoda meydana gelen patlamada yaralı sayısının 45’e yükseldiği bildirildi. Moskova Bölgesi Valisi... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T15:06+0300
2023-08-09T15:42+0300
patlama
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sergiyev posad
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acil durum
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kurtarma
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Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Sergiyev Posad'da yaralı sayısının 45’e çıktığını, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Akulov, “Moskova Bölgesi Valisi Andrey Yuryeviç Vorobyov ile birlikte yaralıların sevk edildiği Merkez Bölge Hastanesi’ni ziyaret ettik. Şu anda patlamanın meydana geldiği yerdeyiz. 45 yaralı olduğu biliniyor, bunlardan 6 kişi yoğun bakım servisinde” ifadelerini kullandı.Yetkili ayrıca şu anda olay yerinde acil durum ve kurtarma servislerinin çalışmaların sürdürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.Vali Vorobyov: Soruşturma müfettişleri depodaki patlamanın nedenini araştırıyorMoskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, “Patlamaya gelince, çok güçlü bir patlamaydı. Ve şimdi acil servisler olayla ilgileniyor, araştırıyor. Bunun ne olduğu konusunda yorum yapamam, zira gazeteciler geleneksel olarak ‘yukarıdan gelen bir şey üzerine mi, yoksa içeriden gelen bir patlama mı’ sorusunu soruyor, bununla uzmanlar ilgileniyor. Patlamanın güçlü olduğu ve piroteknik maddelerin bulunduğu ünitede meydana geldiği ise açık” ifadelerini kullandı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da bölgeden sorumlu milletvekili Sergey Pahomov, Sergyiev Posad'daki Zagorskiy Optik-Mekanik Fabrikası’nda patlamanın bu sabah farklı bir şirket tarafından kiralanan piroteknik madde deposundaki teknolojik süreçlerin ihlali nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/arap-basini-misir-rusyadan-bugday-alimi-ile-ilgili-anlasma-imzaladi-1074505557.html
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patlama, rusya, moskova, sergiyev posad, yaralı, acil durum, sağlık, kurtarma, andrey vorobyov, soruşturma, fabrika
patlama, rusya, moskova, sergiyev posad, yaralı, acil durum, sağlık, kurtarma, andrey vorobyov, soruşturma, fabrika

Sergiyev Posad'da meydana gelen patlamada yaralı sayısı 45'e yükseldi

15:06 09.08.2023 (güncellendi: 15:42 09.08.2023)
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinMoskova’nın kuzeyinde yer alan Sergiyev Posad kentinde bir depoda meydana gelen patlamada yaralı sayısının 45’e yükseldiği bildirildi.
Moskova’nın kuzeyinde yer alan Sergiyev Posad kentinde bir depoda meydana gelen patlamada yaralı sayısının 45’e yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Moskova’nın kuzeyinde yer alan Sergiyev Posad kentinde bir depoda meydana gelen patlamada yaralı sayısının 45’e yükseldiği bildirildi. Moskova Bölgesi Valisi Vorobyov, soruşturma müfettişlerinin nedenleri araştırdığı, patlamanın fabrikanın piroteknik maddelerin bulunduğu depoda meydana geldiğinin bilindiği bilgisini verdi.
Sergiyev Posad Belediye Başkanı Dmitriy Akulov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Sergiyev Posad'da yaralı sayısının 45’e çıktığını, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Akulov, “Moskova Bölgesi Valisi Andrey Yuryeviç Vorobyov ile birlikte yaralıların sevk edildiği Merkez Bölge Hastanesi’ni ziyaret ettik. Şu anda patlamanın meydana geldiği yerdeyiz. 45 yaralı olduğu biliniyor, bunlardan 6 kişi yoğun bakım servisinde” ifadelerini kullandı.
Yetkili ayrıca şu anda olay yerinde acil durum ve kurtarma servislerinin çalışmaların sürdürdüğünü, yangının kontrol altına alındığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Vorobyov: Soruşturma müfettişleri depodaki patlamanın nedenini araştırıyor

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, “Patlamaya gelince, çok güçlü bir patlamaydı. Ve şimdi acil servisler olayla ilgileniyor, araştırıyor. Bunun ne olduğu konusunda yorum yapamam, zira gazeteciler geleneksel olarak ‘yukarıdan gelen bir şey üzerine mi, yoksa içeriden gelen bir patlama mı’ sorusunu soruyor, bununla uzmanlar ilgileniyor. Patlamanın güçlü olduğu ve piroteknik maddelerin bulunduğu ünitede meydana geldiği ise açık” ifadelerini kullandı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da bölgeden sorumlu milletvekili Sergey Pahomov, Sergyiev Posad'daki Zagorskiy Optik-Mekanik Fabrikası’nda patlamanın bu sabah farklı bir şirket tarafından kiralanan piroteknik madde deposundaki teknolojik süreçlerin ihlali nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.
Hasat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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