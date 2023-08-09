https://sputniknews.com.tr/20230809/arap-basini-misir-rusyadan-bugday-alimi-ile-ilgili-anlasma-imzaladi-1074505557.html

Arap basını: Mısır, Rusya'dan buğday alımı ile ilgili anlaşma imzaladı

Arap basını: Mısır, Rusya'dan buğday alımı ile ilgili anlaşma imzaladı

Mısır’da yayınlanan Al-Masry Al-Youm gazetesi, Kahire’nin 235 bin ton Rus buğdayı satın almak üzere anlaşma imzaladığını bildirdi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T14:58+0300

2023-08-09T14:58+0300

2023-08-09T14:58+0300

arap

mısır

rusya

tahıl

tahıl anlaşması

anlaşma

dünya

türkiye

suudi arabistan

sudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072765084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e90fa9801202e9009766f86a3593561.jpg

Habere göre, Mısır’ın devlet emtia ticareti otoritesi (GASC), 235 bin ton Rus buğdayı satın almak üzere anlaşma imzaladı, buğday 15 Eylül'den 15 Ekim'e kadar iki parti halinde tedarik edilecek.Gazetenin aktardığı üzere buğdayın ilk partisi (175 bin ton) Eylül ayının 15’inden 30’una kadar, ikinci partisi (60 bin ton) ise Ekim ayının 1’inden 15’ine kadar Mısır’a ulaştırılacak.Rusya’nın Kahire Büyükelçiliği haziran ayında, Temmuz 2022'den bu yana Rusya'dan Mısır'a yapılan buğday sevkiyatının sekiz milyon tonu aştığını açıklamıştı.Daha önce Rusya Tahıl Birliği yetkilileri, Sputnik’e açıklamasında, ön verilere göre Rusya'nın Temmuz ayında 5.68 milyon ton tahıl mahsulü ihraç ettiğini, bu ay rekor sayıda ihraç edilen 4.54 milyon ton buğday ile birlikte bunun geçen yılın Temmuz ayına göre 1.6 kat daha fazla olduğunu belirtmişti.Rus buğdayının ilk üç alıcısı Suudi Arabistan (578 bin ton), Türkiye (518 bin ton) ve Mısır (467 bin ton) olup, İsrail (345 bin ton), Bangladeş (222 bin ton), Tanzanya (94 bin ton) ve Sudan (68 bin ton) da Rus buğdayının tedarik edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Yeni alıcılar ise Brezilya ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleri oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-ukrayna-yuzunden-muhimmatimizi-ulusal-cikarlari-tehdit-edecek-duzeye-indirmeyecegiz-1074505289.html

mısır

rusya

suudi arabistan

sudan

israil

bangladeş

tanzanya

brezilya

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arap, mısır, rusya, tahıl, tahıl anlaşması, anlaşma, türkiye, suudi arabistan, sudan, israil, bangladeş, tanzanya, brezilya, peru