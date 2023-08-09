ABD: Ukrayna yüzünden mühimmatımızı ulusal çıkarları tehdit edecek düzeye indirmeyeceğiz

ABD merkezli Washington Times gazetesine demeç veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'daki çatışmalar ışığında ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) mühimmat durumunu dikkatle takip ettiğini belirtti.



Pentagon'un mühimmat rezervlerini en hızlı şekilde doldurmak için ABD savunma sanayisiyle yakın işbirliği yaptığını kaydeden Milley, Ukrayna'ya sunulan yardım düzeyi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğini vurguladı.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in mühimmatla ilgili talimatlar verdiğini aktaran Milley, hiçbir mühimmat kategorisinde risk açısından kabul edilebilir seviyenin altına inilmeyeceğini ifade etti.



Milley, "Ulusal güvenlik ihtiyaçlarımız ve imkanlarımız için tehdit oluşturmayı planlamıyoruz. Kendimizi böyle bir riske maruz bırakmayacağız" dedi.