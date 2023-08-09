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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/abd-ukrayna-yuzunden-muhimmatimizi-ulusal-cikarlari-tehdit-edecek-duzeye-indirmeyecegiz-1074505289.html
ABD: Ukrayna yüzünden mühimmatımızı ulusal çıkarları tehdit edecek düzeye indirmeyeceğiz
ABD: Ukrayna yüzünden mühimmatımızı ulusal çıkarları tehdit edecek düzeye indirmeyeceğiz
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ABD'nin mühimmatının ulusal çıkarları tehdit edecek düzeye inmesine izin vermeyeceklerini... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T14:19+0300
2023-08-09T14:19+0300
ukrayna krizi
washington times
mark milley
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
llyod austin
ulusal güvenlik
ukrayna krizi
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ABD merkezli Washington Times gazetesine demeç veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'daki çatışmalar ışığında ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) mühimmat durumunu dikkatle takip ettiğini belirtti.Pentagon'un mühimmat rezervlerini en hızlı şekilde doldurmak için ABD savunma sanayisiyle yakın işbirliği yaptığını kaydeden Milley, Ukrayna'ya sunulan yardım düzeyi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğini vurguladı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in mühimmatla ilgili talimatlar verdiğini aktaran Milley, hiçbir mühimmat kategorisinde risk açısından kabul edilebilir seviyenin altına inilmeyeceğini ifade etti.Milley, "Ulusal güvenlik ihtiyaçlarımız ve imkanlarımız için tehdit oluşturmayı planlamıyoruz. Kendimizi böyle bir riske maruz bırakmayacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/esir-dusen-ukraynali-asker-ingilterede-egitilen-askerler-catismaya-girmeyi-reddediyor-1074504150.html
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washington times, mark milley, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, llyod austin, ulusal güvenlik, ukrayna krizi
washington times, mark milley, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, llyod austin, ulusal güvenlik, ukrayna krizi

ABD: Ukrayna yüzünden mühimmatımızı ulusal çıkarları tehdit edecek düzeye indirmeyeceğiz

14:19 09.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD Mark Milley
 Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ABD'nin mühimmatının ulusal çıkarları tehdit edecek düzeye inmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
ABD merkezli Washington Times gazetesine demeç veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'daki çatışmalar ışığında ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) mühimmat durumunu dikkatle takip ettiğini belirtti.

Pentagon'un mühimmat rezervlerini en hızlı şekilde doldurmak için ABD savunma sanayisiyle yakın işbirliği yaptığını kaydeden Milley, Ukrayna'ya sunulan yardım düzeyi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmeyeceğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in mühimmatla ilgili talimatlar verdiğini aktaran Milley, hiçbir mühimmat kategorisinde risk açısından kabul edilebilir seviyenin altına inilmeyeceğini ifade etti.

Milley, "Ulusal güvenlik ihtiyaçlarımız ve imkanlarımız için tehdit oluşturmayı planlamıyoruz. Kendimizi böyle bir riske maruz bırakmayacağız" dedi.
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