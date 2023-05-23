https://sputniknews.com.tr/20230523/borrell-polonyanin-da-dahil-oldugu-birkac-ulke-ukraynali-pilotlara-yonelik-f-16-egitimine-basliyor-1071438473.html
AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başlıyor
AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başlıyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:31+0300
2023-05-23T12:31+0300
2023-05-23T12:50+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ab
josep borrell
ukrayna
ukrayna krizi
f-16
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068452360_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_01a95c7135c335dbd72bd3d816601cc0.jpg
Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, "Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı. Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.Hollanda: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık bekliyoruzHollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirtti.Brüksel'de düzenlenen bir AB bakanlar toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Ollongren, "Eğitimlere başlamak için somut bir zaman çizelgesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Washington'dan gelecek bir yeşil ışığa ihtiyaç duyduk. Bu, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi 'mantıklı değil'Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Fransız yapımı Rafale savaş uçağı talebinin mantıklı gözükmediğini dile getirdi. Colonna, France 2 televizyonunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda çok sayıda temel reformu hayata geçirdiğini kaydederek, Ukrayna'nın hazırlıklarını tamamladığı ve zamanın uygun olduğu bir dönemde bunun gerçekleşebileceğini açıkladı. Bakan Colonna, Ukrayna’nın Fransız Rafale savaş uçaklarına yönelik talebine ilişkin ise “Şu an mantıklı görünmüyor.” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/abd-ukraynaya-f-16-teslimati-onceligimiz-1071416307.html
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068452360_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_227bf3eddace01cdb9594325561693e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, josep borrell, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, eğitim
avrupa birliği, ab, josep borrell, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, eğitim
AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başlıyor
12:31 23.05.2023 (güncellendi: 12:50 23.05.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için eğitim verileceğini açıkladı.
Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, "Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.
Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.
Hollanda: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık bekliyoruz
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirtti.
Brüksel'de düzenlenen bir AB bakanlar toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Ollongren, "Eğitimlere başlamak için somut bir zaman çizelgesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Washington'dan gelecek bir yeşil ışığa ihtiyaç duyduk. Bu, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.
Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi 'mantıklı değil'
Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Fransız yapımı Rafale savaş uçağı talebinin mantıklı gözükmediğini dile getirdi.
Colonna, France 2 televizyonunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda çok sayıda temel reformu hayata geçirdiğini kaydederek, Ukrayna'nın hazırlıklarını tamamladığı ve zamanın uygun olduğu bir dönemde bunun gerçekleşebileceğini açıkladı.
Bakan Colonna, Ukrayna’nın Fransız Rafale savaş uçaklarına yönelik talebine ilişkin ise “Şu an mantıklı görünmüyor.” ifadesini kullandı.