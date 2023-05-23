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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/borrell-polonyanin-da-dahil-oldugu-birkac-ulke-ukraynali-pilotlara-yonelik-f-16-egitimine-basliyor-1071438473.html
AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başlıyor
AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başlıyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:31+0300
2023-05-23T12:50+0300
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Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, "Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı. Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.Hollanda: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık bekliyoruzHollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirtti.Brüksel'de düzenlenen bir AB bakanlar toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Ollongren, "Eğitimlere başlamak için somut bir zaman çizelgesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Washington'dan gelecek bir yeşil ışığa ihtiyaç duyduk. Bu, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi 'mantıklı değil'Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Fransız yapımı Rafale savaş uçağı talebinin mantıklı gözükmediğini dile getirdi. Colonna, France 2 televizyonunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda çok sayıda temel reformu hayata geçirdiğini kaydederek, Ukrayna'nın hazırlıklarını tamamladığı ve zamanın uygun olduğu bir dönemde bunun gerçekleşebileceğini açıkladı. Bakan Colonna, Ukrayna’nın Fransız Rafale savaş uçaklarına yönelik talebine ilişkin ise “Şu an mantıklı görünmüyor.” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/abd-ukraynaya-f-16-teslimati-onceligimiz-1071416307.html
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avrupa birliği, ab, josep borrell, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, eğitim

AB: Polonya'nın da dahil olduğu birkaç ülke Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitimine başlıyor

12:31 23.05.2023 (güncellendi: 12:50 23.05.2023)
© İHA / Georgi LicovskiJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA / Georgi Licovski
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerde Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları için eğitim verileceğini açıkladı.
Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, "Pilotlara F-16 eğitimlerinin birkaç ülkede başlamış olmasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.
Borrell, eğitimlerin Polonya'nın da aralarında olduğu birkaç Avrupa ülkesinde başladığını kaydetti.

Hollanda: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık bekliyoruz

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi sunmak için ABD'den yeşil ışık beklediğini belirtti.
Brüksel'de düzenlenen bir AB bakanlar toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Ollongren, "Eğitimlere başlamak için somut bir zaman çizelgesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Washington'dan gelecek bir yeşil ışığa ihtiyaç duyduk. Bu, Danimarka, Belçika, Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerle ortak bir çaba olacak" dedi.
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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Dün, 22:20

Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi 'mantıklı değil'

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Fransız yapımı Rafale savaş uçağı talebinin mantıklı gözükmediğini dile getirdi.
Colonna, France 2 televizyonunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda çok sayıda temel reformu hayata geçirdiğini kaydederek, Ukrayna'nın hazırlıklarını tamamladığı ve zamanın uygun olduğu bir dönemde bunun gerçekleşebileceğini açıkladı.
Bakan Colonna, Ukrayna’nın Fransız Rafale savaş uçaklarına yönelik talebine ilişkin ise “Şu an mantıklı görünmüyor.” ifadesini kullandı.
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