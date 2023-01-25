https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html

Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli

Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli

NATO'nun bastırması sonrası Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermeyi kabul etmesine Rusya tarafından ilk tepki geldi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T17:28+0300

2023-01-25T17:28+0300

2023-01-25T17:29+0300

ukrayna krizi

almanya

leopard 2

rusya

tank

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Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya hükümetinin Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard tanklarından gönderecek olmasına ilişkin, “Bu, var olan çatışmayı yeni bir sürtüşme seviyesine çıkaran son derece tehlikeli bir karar. Söz konusu karar, Almanya politikacıların, ülkelerinin bu çatışma içinde yer almak istemediği yönündeki açıklamaları ile de çelişiyor” yorumunu yaptı. Neçayev, “Bu karar ayrıca, Nazilerin işlediği suçlar konusunda taşıdığı tarihi sorumluluğu Almanya’nın nihai olarak reddettiği anlamına geliyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230125/kremlinden-batiya-uyari-ukraynaya-gondereceginiz-tanklar-da-yanacak-1066159479.html

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