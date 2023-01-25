https://sputniknews.com.tr/20230125/rusya-almanyanin-ukraynaya-tank-gonderme-karari-son-derece-tehlikeli-1066170827.html
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
NATO'nun bastırması sonrası Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermeyi kabul etmesine Rusya tarafından ilk tepki geldi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T17:28+0300
2023-01-25T17:28+0300
2023-01-25T17:29+0300
ukrayna krizi
almanya
leopard 2
rusya
tank
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Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya hükümetinin Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard tanklarından gönderecek olmasına ilişkin, “Bu, var olan çatışmayı yeni bir sürtüşme seviyesine çıkaran son derece tehlikeli bir karar. Söz konusu karar, Almanya politikacıların, ülkelerinin bu çatışma içinde yer almak istemediği yönündeki açıklamaları ile de çelişiyor” yorumunu yaptı. Neçayev, “Bu karar ayrıca, Nazilerin işlediği suçlar konusunda taşıdığı tarihi sorumluluğu Almanya’nın nihai olarak reddettiği anlamına geliyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/kremlinden-batiya-uyari-ukraynaya-gondereceginiz-tanklar-da-yanacak-1066159479.html
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almanya, leopard 2, rusya, tank
almanya, leopard 2, rusya, tank
Rusya: Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararı son derece tehlikeli
17:28 25.01.2023 (güncellendi: 17:29 25.01.2023) Abone ol
NATO'nun bastırması sonrası Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankı göndermeyi kabul etmesine Rusya tarafından ilk tepki geldi.
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya hükümetinin Ukrayna’ya kendi yapımı olan Leopard tanklarından gönderecek olmasına ilişkin, “Bu, var olan çatışmayı yeni bir sürtüşme seviyesine çıkaran son derece tehlikeli bir karar. Söz konusu karar, Almanya politikacıların, ülkelerinin bu çatışma içinde yer almak istemediği yönündeki açıklamaları ile de çelişiyor” yorumunu yaptı.
Neçayev, “Bu karar ayrıca, Nazilerin işlediği suçlar konusunda taşıdığı tarihi sorumluluğu Almanya’nın nihai olarak reddettiği anlamına geliyor” diye ekledi.