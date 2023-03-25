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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/harkov-askeri-sivil-yonetimi-bolgedeki-29-yerlesim-yeri-rus-ordusunun-kontrolunde-1068745358.html
Harkov askeri-sivil yönetimi: Bölgedeki 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde
Harkov askeri-sivil yönetimi: Bölgedeki 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde
Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, bölgedeki 29 yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T15:25+0300
2023-03-25T15:25+0300
ukrayna krizi
harkov
rus ordusu
ukrayna
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Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov bölgesinde ele geçirdiği yerleşim bölgesi sayısının 29’a ulaştığını söyledi.Gançev, “Şu anda Harkov bölgesinde 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde” dedi.Gançev, askeri-sivil yönetimin bu yerleşim yerlerine düzenli olarak insani yardım sağladığını kaydetti.15 Şubat'ta Harkov bölgesinde 20 yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu bildiren Gançev, Rus güçlerinin kademeli olarak bölgenin tamamını Ukrayna ordusundan kurtaracağını dile getirmişti.
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harkov, rus ordusu, ukrayna
harkov, rus ordusu, ukrayna

Harkov askeri-sivil yönetimi: Bölgedeki 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde

15:25 25.03.2023
© Sputnik / РИА НовостиRusya - Ukrayna operasyonu
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, bölgedeki 29 yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti.
Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov bölgesinde ele geçirdiği yerleşim bölgesi sayısının 29’a ulaştığını söyledi.
Gançev, “Şu anda Harkov bölgesinde 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde” dedi.
Gançev, askeri-sivil yönetimin bu yerleşim yerlerine düzenli olarak insani yardım sağladığını kaydetti.
15 Şubat'ta Harkov bölgesinde 20 yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu bildiren Gançev, Rus güçlerinin kademeli olarak bölgenin tamamını Ukrayna ordusundan kurtaracağını dile getirmişti.
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