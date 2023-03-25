https://sputniknews.com.tr/20230325/harkov-askeri-sivil-yonetimi-bolgedeki-29-yerlesim-yeri-rus-ordusunun-kontrolunde-1068745358.html

Harkov askeri-sivil yönetimi: Bölgedeki 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde

Harkov askeri-sivil yönetimi: Bölgedeki 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde

Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev, bölgedeki 29 yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T15:25+0300

2023-03-25T15:25+0300

2023-03-25T15:25+0300

ukrayna krizi

harkov

rus ordusu

ukrayna

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Harkov Bölgesi'ndeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaliy Gançev yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov bölgesinde ele geçirdiği yerleşim bölgesi sayısının 29’a ulaştığını söyledi.Gançev, “Şu anda Harkov bölgesinde 29 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolünde” dedi.Gançev, askeri-sivil yönetimin bu yerleşim yerlerine düzenli olarak insani yardım sağladığını kaydetti.15 Şubat'ta Harkov bölgesinde 20 yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu bildiren Gançev, Rus güçlerinin kademeli olarak bölgenin tamamını Ukrayna ordusundan kurtaracağını dile getirmişti.

harkov

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harkov, rus ordusu, ukrayna