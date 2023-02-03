https://sputniknews.com.tr/20230203/almanya-ukraynaya-leopard-1-teslimatini-onayladi-1066538754.html

Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı

Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 teslimatını onayladı

Alman hükümeti endüstriyel stoklardan Ukrayna'ya Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladığını açıkladı. 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T16:37+0300

2023-02-03T16:37+0300

2023-02-03T16:46+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Alman hükümeti, Ukrayna'ya doğrudan endüstriyel stoklardan Leopard 1 tanklarının teslimatını onayladı. Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimatı, tanklar sanayide tamir edildikten sonra her an gerçekleşebilecek. Almanya silah üreticisi Rheinmetall ve savunma teknolojisi onarımına odaklanan Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), düzinelerce Leopards 1 tankını tamir ederek yenilerken, Alman şirketler, Kiev onları satın almak isterse Ukrayna'ya hemen tedarik edebilecek. Almanya, Katar ile Gepards için görüşüyor Öte yandan, Alman hükümeti, Katar'dan Kiev'e gönderilmek üzere 15 Gepard uçaksavar tankı ve daha fazla mühimmat satın almak için görüşmelerde bulundu. Katar, söz konusu tankları, FIFA 2022 Dünya Kupası stadyumlarını güvence altına almak için satın almıştı. Norveç, Almanya'dan 54 yeni nesil Leopard 2 tankı almayı planlıyor Bununla birlikte Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da "Norveç, başlangıçta 54 tank almak istiyor ama bunlara ilave 18 tank alımına da açık ve bunları 2031'e kadar kademeli olarak silahlı kuvvetlerin envanterine kazandırmayı planlıyor" ifadesi kullanıldı.

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