https://sputniknews.com.tr/20230228/kremlin-nato-rusyayla-fiilen-savas-hlinde-1067602039.html
Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde
Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki silahları ve istihbarat destekleri düşünüldüğünde ‘NATO’nun fiilen Rusya ile savaş içinde olduğunu’ söyledi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:00+0300
2023-02-28T14:00+0300
2023-02-28T14:00+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte “Esasında şu anda NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil düşmanımız gibi davranıyor” dedi.“İstihbaratları günün her saati bize karşı çalışıyor, silahları, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in de kısa bir süre önce belirttiği gibi, yardım olarak Ukrayna’ya gönderiliyor, bu silahlarla bizim askerlerimize ateş ediliyor” diyen Peskov, “Söz konusu silahlarla Ukrayna vatandaşlarına, Ukrayna kentlerine, köylerine ateş edildiğinden bahsetmiyorum bile” vurgusunu yaptı.Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “NATO içerisinde Ukrayna’ya yeni silahlar gönderilmesi için kolektif sözler veriliyor, bu silahların teknik özellikleri de sürekli artıyor. Bu ülkeler -Fransa, İngiltere ve ABD- Ukrayna’daki silahları düşünüldüğünde bizimle fiilen savaş hâlinde olan, bizimle doğrudan silahlı çatışma içerisinde olan aynı örgüte üyeler. Burada hiçbir şeyi gizlemeye, üstünü düzeltip şekil vermeye gerek yok, bir şey gerçekte neyse odur, eğri oturup doğru konuşmak gerek. Bunu anlamalılar. Her seferinde bir mantra gibi çatışmanın tarafı olmak istemediklerini söylemelerine bakılırsa bu konuda hassas oldukları belli olsa da bunu anlamaları gerekiyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230226/putin-bati-rusyayi-kontrol-edilebilir-parcalara-ayirmayi-amacliyor-1067512220.html
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, nato
Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki silahları ve istihbarat destekleri düşünüldüğünde ‘NATO’nun fiilen Rusya ile savaş içinde olduğunu’ söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte “Esasında şu anda NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil düşmanımız gibi davranıyor” dedi.
“İstihbaratları günün her saati bize karşı çalışıyor, silahları, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in de kısa bir süre önce belirttiği gibi, yardım olarak Ukrayna’ya gönderiliyor, bu silahlarla bizim askerlerimize ateş ediliyor” diyen Peskov, “Söz konusu silahlarla Ukrayna vatandaşlarına, Ukrayna kentlerine, köylerine ateş edildiğinden bahsetmiyorum bile” vurgusunu yaptı.
Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “NATO içerisinde Ukrayna’ya yeni silahlar gönderilmesi için kolektif sözler veriliyor, bu silahların teknik özellikleri de sürekli artıyor. Bu ülkeler -Fransa, İngiltere ve ABD- Ukrayna’daki silahları düşünüldüğünde bizimle fiilen savaş hâlinde olan, bizimle doğrudan silahlı çatışma içerisinde olan aynı örgüte üyeler. Burada hiçbir şeyi gizlemeye, üstünü düzeltip şekil vermeye gerek yok, bir şey gerçekte neyse odur, eğri oturup doğru konuşmak gerek. Bunu anlamalılar. Her seferinde bir mantra gibi çatışmanın tarafı olmak istemediklerini söylemelerine bakılırsa bu konuda hassas oldukları belli olsa da bunu anlamaları gerekiyor.”