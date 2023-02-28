Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230228/kremlin-nato-rusyayla-fiilen-savas-hlinde-1067602039.html
Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde
Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki silahları ve istihbarat destekleri düşünüldüğünde ‘NATO’nun fiilen Rusya ile savaş içinde olduğunu’ söyledi. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T14:00+0300
2023-02-28T14:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_753d56e53fb69b176013d63df20b5306.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte “Esasında şu anda NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil düşmanımız gibi davranıyor” dedi.“İstihbaratları günün her saati bize karşı çalışıyor, silahları, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in de kısa bir süre önce belirttiği gibi, yardım olarak Ukrayna’ya gönderiliyor, bu silahlarla bizim askerlerimize ateş ediliyor” diyen Peskov, “Söz konusu silahlarla Ukrayna vatandaşlarına, Ukrayna kentlerine, köylerine ateş edildiğinden bahsetmiyorum bile” vurgusunu yaptı.Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “NATO içerisinde Ukrayna’ya yeni silahlar gönderilmesi için kolektif sözler veriliyor, bu silahların teknik özellikleri de sürekli artıyor. Bu ülkeler -Fransa, İngiltere ve ABD- Ukrayna’daki silahları düşünüldüğünde bizimle fiilen savaş hâlinde olan, bizimle doğrudan silahlı çatışma içerisinde olan aynı örgüte üyeler. Burada hiçbir şeyi gizlemeye, üstünü düzeltip şekil vermeye gerek yok, bir şey gerçekte neyse odur, eğri oturup doğru konuşmak gerek. Bunu anlamalılar. Her seferinde bir mantra gibi çatışmanın tarafı olmak istemediklerini söylemelerine bakılırsa bu konuda hassas oldukları belli olsa da bunu anlamaları gerekiyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230226/putin-bati-rusyayi-kontrol-edilebilir-parcalara-ayirmayi-amacliyor-1067512220.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061232755_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_21ea71921354f1eb11687482a6d6c13b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, nato
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, nato

Kremlin: NATO Rusya’yla fiilen savaş hâlinde

14:00 28.02.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki silahları ve istihbarat destekleri düşünüldüğünde ‘NATO’nun fiilen Rusya ile savaş içinde olduğunu’ söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte “Esasında şu anda NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil düşmanımız gibi davranıyor” dedi.
“İstihbaratları günün her saati bize karşı çalışıyor, silahları, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in de kısa bir süre önce belirttiği gibi, yardım olarak Ukrayna’ya gönderiliyor, bu silahlarla bizim askerlerimize ateş ediliyor” diyen Peskov, “Söz konusu silahlarla Ukrayna vatandaşlarına, Ukrayna kentlerine, köylerine ateş edildiğinden bahsetmiyorum bile” vurgusunu yaptı.
Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “NATO içerisinde Ukrayna’ya yeni silahlar gönderilmesi için kolektif sözler veriliyor, bu silahların teknik özellikleri de sürekli artıyor. Bu ülkeler -Fransa, İngiltere ve ABD- Ukrayna’daki silahları düşünüldüğünde bizimle fiilen savaş hâlinde olan, bizimle doğrudan silahlı çatışma içerisinde olan aynı örgüte üyeler. Burada hiçbir şeyi gizlemeye, üstünü düzeltip şekil vermeye gerek yok, bir şey gerçekte neyse odur, eğri oturup doğru konuşmak gerek. Bunu anlamalılar. Her seferinde bir mantra gibi çatışmanın tarafı olmak istemediklerini söylemelerine bakılırsa bu konuda hassas oldukları belli olsa da bunu anlamaları gerekiyor.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
DÜNYA
Putin: Batı, Rusya’yı kontrol edilebilir parçalara ayırmayı amaçlıyor
26 Şubat, 11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала