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https://sputniknews.com.tr/20230226/putin-bati-rusyayi-kontrol-edilebilir-parcalara-ayirmayi-amacliyor-1067512220.html
Putin: Batı, Rusya’yı kontrol edilebilir parçalara ayırmayı amaçlıyor
Putin: Batı, Rusya’yı kontrol edilebilir parçalara ayırmayı amaçlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın istediğinin Rusya’yı parçalara ayırmak olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın parçalara ayrılması hâlinde ülkede... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T11:35+0300
2023-02-26T11:35+0300
dünya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Batı’nın ‘eski SSCB’yi ve onun ana parçası olan Rusya’yı parçalara ayırmayı amaçladığını’ söyledi ve böyle bir senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, Rusya halkının şu anki hâliyle var olmayacağını, onun yerine ‘Moskovalılar, Urallılar gibi’ daha kolay kontrol edilebilir küçük grupların ortaya çıkacağını kaydetti.“Rusya’nın dağılması hâlinde Rusya halklarının pek çoğunun, en başta da Rus halkının kaderinin ciddi manada değişeceğini düşünüyorum” diyen Putin, “Rusya halkı birlikte ve bir olduğunda dengi yoktur. Başarılarımızın ve zaferlerimizin en önemli koşulu bu” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı, daha önceki bir açıklamasında ‘Rusya’yı yenmenin tek yolunun onu içeriden bölmek olduğunu’ söylemiş olmasının sorulması üstüne, “Birinci Dünya Savaşı’nda yaptıkları buydu, dahası SSCB’nin dağıldığı 90’larda olan buydu” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/trump-ukrayna-abd-uzerinde-mutlak-hakimiyet-kurdu-1067509683.html
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vladimir putin, rusya, moskova
vladimir putin, rusya, moskova

Putin: Batı, Rusya’yı kontrol edilebilir parçalara ayırmayı amaçlıyor

11:35 26.02.2023
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW833688Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW833688
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın istediğinin Rusya’yı parçalara ayırmak olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın parçalara ayrılması hâlinde ülkede yaşayan halkların geleceğinin bundan ciddi derecede etkileneceklerini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, Batı’nın ‘eski SSCB’yi ve onun ana parçası olan Rusya’yı parçalara ayırmayı amaçladığını’ söyledi ve böyle bir senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, Rusya halkının şu anki hâliyle var olmayacağını, onun yerine ‘Moskovalılar, Urallılar gibi’ daha kolay kontrol edilebilir küçük grupların ortaya çıkacağını kaydetti.
“Rusya’nın dağılması hâlinde Rusya halklarının pek çoğunun, en başta da Rus halkının kaderinin ciddi manada değişeceğini düşünüyorum” diyen Putin, “Rusya halkı birlikte ve bir olduğunda dengi yoktur. Başarılarımızın ve zaferlerimizin en önemli koşulu bu” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı, daha önceki bir açıklamasında ‘Rusya’yı yenmenin tek yolunun onu içeriden bölmek olduğunu’ söylemiş olmasının sorulması üstüne, “Birinci Dünya Savaşı’nda yaptıkları buydu, dahası SSCB’nin dağıldığı 90’larda olan buydu” değerlendirmesini yaptı.
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