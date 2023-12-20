https://sputniknews.com.tr/20231220/kremlin-ukrayna-ile-muzakere-icin-artik-hicbir-on-kosul-yok-1078649002.html
Kremlin: Ukrayna ile müzakere için hiçbir ön koşul yok
Kremlin: Ukrayna ile müzakere için hiçbir ön koşul yok
Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için hiçbir ön koşul görmediğini dile getirdi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T15:46+0300
2023-12-20T15:46+0300
2023-12-20T15:47+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
barış müzakereleri
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
nicolas maduro
venezüella
bm genel kurulu
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in Moskova ile diyaloğun yersiz olduğu yönündeki sözlerini yorumlayarak, Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler için artık hiçbir ön koşul olmadığını söyledi.Peskov, "Müzakereler konusunun artık yersiz olduğuna gerçekten inanıyoruz. Bu müzakereler için hiçbir temel olmadığını, hiçbir dayanak olmadığını, ve hiçbir ön koşul bulunmadığını defalarca söyledik" dedi.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın bir buçuk yıl önce diplomatik çözümden vazgeçmesinin ardından görüşmeler için ön koşulların ortadan kalktığını da sözlerine ekledi.Peskov açıklamasında, "Bu önkoşullar, Ukrayna'nın Rus tarafıyla herhangi bir müzakereyi yasal olarak yasaklamasının ardından daha da azaldı" diye belirtti. Peskov ayrıca Kiev'in görünüşte çatışmayı sona erdirmek için attığı adımların gerçekte durumun çözümüne yol açamayacağına dikkat da çekti.Peskov: Kiev tarafından öne sürülen 'barış formülü' absürtRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev tarafından öne sürülen 'barış formülünü' absürt olarak nitelendirdi.Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşte bahsedilen bu barış formülü, burada önce gözlerinizi açmalı ve gerçeklere bakmalısınız. Rusya'nın katılımı olmadan barış formülü aranmaya çalışılıyor. Bu absürt süreç, tabii ki sonuç potansiyeli olmayan bir süreç" sözlerine yer verdi.Peskov ayrıca Kremlin'in müzakere konusunu artık gerçekten önemsiz gördüğünü, zira bu kararların hiçbir dayanağı, temeli olmadığını belirtti.Kremlin: Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye yönelik bir kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruzRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin kararının BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını ve bunun modern dünyada arşiv niteliğinde olduğunu söyledi.Peskov, Kremlin'in BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karar tasarısını kabul etmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin bir soruya, "Bu çok iyi bir haber. Buna katılanları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, özellikle neo-Nazilerin bazı yerlerde başlarını kaldırmaya çalıştığını, bazı ülkelerde eski Nazilerin eski Nazilerin önünde eğildiğini gördüğümüz modern dünya için arşivlik bir konudur. Dolayısıyla bu tür deklarasyonların kabul edilmesi son derece önemlidir" yanıtını verdi.Salı günü BM Genel Kurulu Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karar tasarısını kabul etti. 118 ülke karar lehinde oy kullanırken 49 ülke karşı çıktı. On dört ülke ise çekimser kaldı. Karşı çıkanlar arasında ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Polonya bulunuyordu.Kremlin Maduro'nun Moskova'yı ziyaret etme ihtimalini yorumladıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yıl sonundan önce Rusya'ya gelmeyeceğini, ancak ziyaretinin gündemde olduğunu, şartlar üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşeceğini söyledi.Peskov, Maduro'nun daha önce Aralık ayında Rusya'ya yapacağını duyurduğu ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Şartlar üzerinde anlaşmaya varılıyor. Şimdi yıl sonundan önce gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu ziyaret gündemde ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-sozcusu-peskov-ukraynadaki-catisma-abdnin-rusyaya-karsi-organize-ettigi-hibrit-bir-savas-1078505459.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, barış müzakereleri, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, venezüella, bm genel kurulu, nazizm
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, barış müzakereleri, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, venezüella, bm genel kurulu, nazizm
Kremlin: Ukrayna ile müzakere için hiçbir ön koşul yok
15:46 20.12.2023 (güncellendi: 15:47 20.12.2023)
Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için hiçbir ön koşul görmediğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in Moskova ile diyaloğun yersiz olduğu yönündeki sözlerini yorumlayarak, Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler için artık hiçbir ön koşul olmadığını söyledi.
Peskov, "Müzakereler konusunun artık yersiz olduğuna gerçekten inanıyoruz. Bu müzakereler için hiçbir temel olmadığını, hiçbir dayanak olmadığını, ve hiçbir ön koşul bulunmadığını defalarca söyledik" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın bir buçuk yıl önce diplomatik çözümden vazgeçmesinin ardından görüşmeler için ön koşulların ortadan kalktığını da sözlerine ekledi.
Peskov açıklamasında, "Bu önkoşullar, Ukrayna'nın Rus tarafıyla herhangi bir müzakereyi yasal olarak yasaklamasının ardından daha da azaldı" diye belirtti. Peskov ayrıca Kiev'in görünüşte çatışmayı sona erdirmek için attığı adımların gerçekte durumun çözümüne yol açamayacağına dikkat da çekti.
Peskov: Kiev tarafından öne sürülen 'barış formülü' absürt
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev tarafından öne sürülen 'barış formülünü' absürt olarak nitelendirdi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşte bahsedilen bu barış formülü, burada önce gözlerinizi açmalı ve gerçeklere bakmalısınız. Rusya'nın katılımı olmadan barış formülü aranmaya çalışılıyor. Bu absürt süreç, tabii ki sonuç potansiyeli olmayan bir süreç" sözlerine yer verdi.
Peskov ayrıca Kremlin'in müzakere konusunu artık gerçekten önemsiz gördüğünü, zira bu kararların hiçbir dayanağı, temeli olmadığını belirtti.
Kremlin: Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye yönelik bir kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin kararının BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını ve bunun modern dünyada arşiv niteliğinde olduğunu söyledi.
Peskov, Kremlin'in BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karar tasarısını kabul etmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin bir soruya, "Bu çok iyi bir haber. Buna katılanları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, özellikle neo-Nazilerin bazı yerlerde başlarını kaldırmaya çalıştığını, bazı ülkelerde eski Nazilerin eski Nazilerin önünde eğildiğini gördüğümüz modern dünya için arşivlik bir konudur. Dolayısıyla bu tür deklarasyonların kabul edilmesi son derece önemlidir" yanıtını verdi.
Salı günü BM Genel Kurulu Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karar tasarısını kabul etti. 118 ülke karar lehinde oy kullanırken 49 ülke karşı çıktı. On dört ülke ise çekimser kaldı. Karşı çıkanlar arasında ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Ukrayna, Fransa, Kanada, Avustralya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Polonya bulunuyordu.
Kremlin Maduro'nun Moskova'yı ziyaret etme ihtimalini yorumladı
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yıl sonundan önce Rusya'ya gelmeyeceğini, ancak ziyaretinin gündemde olduğunu, şartlar üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşeceğini söyledi.
Peskov, Maduro'nun daha önce Aralık ayında Rusya'ya yapacağını duyurduğu ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Şartlar üzerinde anlaşmaya varılıyor. Şimdi yıl sonundan önce gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu ziyaret gündemde ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.