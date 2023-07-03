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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-cephesindeki-9-saldirisi-puskurtuldu-1073130881.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T21:50+0300
2023-07-03T21:50+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
igor konaşenkov
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Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü belirterek, “Yaklaşık 260 Ukraynalı asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, beş kamyonet, ABD yapımı M109 obüsü ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi” dedi.Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun dört saldırısının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, bu bölgede 90’dan fazla Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini anlattı.Güney Donetsk cephesinde üç saldırının püskürtülmesi sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 190 asker, iki tank, ABD yapımı Bradley dahil yedi zırhlı savaş aracı, dört otomobil, iki adet ABD yapımı M777 topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü, D-20 ve D-30 obüsleri olarak gerçekleşti.Kupyansk cephesinde, 'son 24 saatte yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve D-30 obüsü' yok edildi.Herson cephesinde de yaklaşık 30 Ukraynalı askerin yanı sıra, yedi otomobil ve iki Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.Herson Bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracı yok edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/kadirov-luganskta-ukraynaya-ait-bir-sabotaj-ve-kesif-grubu-bozguna-ugratildi-1073092393.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısı püskürtüldü

21:50 03.07.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.
Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk cephesindeki 9 saldırı girişiminin püskürtüldüğünü belirterek, “Yaklaşık 260 Ukraynalı asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, beş kamyonet, ABD yapımı M109 obüsü ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi” dedi.
Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun dört saldırısının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, bu bölgede 90’dan fazla Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini anlattı.
Güney Donetsk cephesinde üç saldırının püskürtülmesi sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 190 asker, iki tank, ABD yapımı Bradley dahil yedi zırhlı savaş aracı, dört otomobil, iki adet ABD yapımı M777 topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü, D-20 ve D-30 obüsleri olarak gerçekleşti.
Kupyansk cephesinde, 'son 24 saatte yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet ve D-30 obüsü' yok edildi.
Herson cephesinde de yaklaşık 30 Ukraynalı askerin yanı sıra, yedi otomobil ve iki Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.
Herson Bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Su-27 savaş uçağı vuruldu.
Ayrıca son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracı yok edildi.
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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