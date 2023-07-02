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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230702/kadirov-luganskta-ukraynaya-ait-bir-sabotaj-ve-kesif-grubu-bozguna-ugratildi-1073092393.html
Kadirov: Lugansk'ta Ukrayna’ya ait bir sabotaj ve keşif grubu bozguna uğratıldı
Kadirov: Lugansk'ta Ukrayna’ya ait bir sabotaj ve keşif grubu bozguna uğratıldı
Çeçenistan lideri Kadirov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Kremennaya yerleşim bölgesinde Ukrayna'nın hava saldırı birliklerinin 95. Saldırı Tugayı’ndan bir... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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2023-07-02T20:34+0300
ukrayna krizi
çeçenistan
ramzan kadirov
ukrayna
hava saldırısı
sabotaj
rusya
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda LHC’deki Kremennaya yerleşim bölgesinde Ukrayna'nın hava saldırı birliklerinin 95. Saldırı Tugayı’ndan bir sabotaj ve keşif grubunun bozguna uğratıldığını, altı militanın etkisiz hale getirildiğini, beş militanın da esir alındığını ifade etti.Kadirov, “Kremennaya yakınlarındaki Serebryanskoye orman alanındaki başarılı taarruz eylemleri sırasında Ukrayna hava saldırı birliklerinin 95. Saldırı Tugayı’nın bir sabotaj ve keşif grubu bozguna uğratıldı. Çatışma sonucunda altı Nazi ortadan kaldırıldı, beşi ise esir alındı” ifadelerini paylaştı.Çeçen liderin yayınladığı videoda esirlerden biri, nerede hazırlık eğitimi gördüğünü ve nasıl esir düştüğünü anlattı.Kadirov “Aleksandr’ın anlattıklarına göre kendisi İngiltere’de askeri eğitim görmüş. Ukraynalı komutanlar grubu yanıltarak, onları sözde boş siperleri ve sığınağı işgal etmeleri için gönderdi. Bunun nasıl sonuçlandığını artık biliyorsunuz. Ve cephe hattının neredeyse tamamında bu tür olayla yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-uc-yondeki-taarruzu-devam-ediyor-1073083755.html
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çeçenistan, ramzan kadirov, ukrayna, hava saldırısı, sabotaj, rusya
çeçenistan, ramzan kadirov, ukrayna, hava saldırısı, sabotaj, rusya

Kadirov: Lugansk'ta Ukrayna’ya ait bir sabotaj ve keşif grubu bozguna uğratıldı

20:32 02.07.2023 (güncellendi: 20:34 02.07.2023)
© SputnikRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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Çeçenistan lideri Kadirov, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Kremennaya yerleşim bölgesinde Ukrayna'nın hava saldırı birliklerinin 95. Saldırı Tugayı’ndan bir sabotaj ve keşif grubunun bozguna uğratıldığını duyurdu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda LHC’deki Kremennaya yerleşim bölgesinde Ukrayna'nın hava saldırı birliklerinin 95. Saldırı Tugayı’ndan bir sabotaj ve keşif grubunun bozguna uğratıldığını, altı militanın etkisiz hale getirildiğini, beş militanın da esir alındığını ifade etti.
Kadirov, “Kremennaya yakınlarındaki Serebryanskoye orman alanındaki başarılı taarruz eylemleri sırasında Ukrayna hava saldırı birliklerinin 95. Saldırı Tugayı’nın bir sabotaj ve keşif grubu bozguna uğratıldı. Çatışma sonucunda altı Nazi ortadan kaldırıldı, beşi ise esir alındı” ifadelerini paylaştı.
Çeçen liderin yayınladığı videoda esirlerden biri, nerede hazırlık eğitimi gördüğünü ve nasıl esir düştüğünü anlattı.
Kadirov “Aleksandr’ın anlattıklarına göre kendisi İngiltere’de askeri eğitim görmüş. Ukraynalı komutanlar grubu yanıltarak, onları sözde boş siperleri ve sığınağı işgal etmeleri için gönderdi. Bunun nasıl sonuçlandığını artık biliyorsunuz. Ve cephe hattının neredeyse tamamında bu tür olayla yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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