https://sputniknews.com.tr/20230413/letonya-ukraynaya-asker-gonderdigini-dogruladi-1069620045.html
Letonya, Ukrayna’ya asker gönderdiğini doğruladı
Letonya, Ukrayna’ya asker gönderdiğini doğruladı
Letonya Savunma Bakanlığı, ülkenin askerlerinin yardım işlevi yerine getirmeleri için Ukrayna’ya gönderildiğini doğruladı. Ukrayna’ya gönderilen Letonya... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:12+0300
2023-04-13T12:12+0300
2023-04-13T12:12+0300
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Letonya Savunma Bakanlığı, “Letonya, yardım işlevi yerine getirmeleri için Ukrayna’ya askerlerini göndermiştir. Bu işlevlerden biri de Kiev’deki Letonya Büyükelçiliği’nin korunmasıydı” açıklamasını yaptı.Daha önce, Pentagon’dan sızdırılan gizli belgelere atıfla, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderdiklerine ilişkin haberler yayınlanmıştı. Bu ülkelerden birinin de Letonya olduğu belirtilmişti. Bununla beraber, sızdırılan belgelerde Letonya askerlerinin Ukrayna’nın hangi bölgesine gönderildiklerine ilişkin bir bilgi yer almıyordu.
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letonya, ukrayna, asker, kiev
Letonya, Ukrayna’ya asker gönderdiğini doğruladı
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Letonya Savunma Bakanlığı, ülkenin askerlerinin yardım işlevi yerine getirmeleri için Ukrayna’ya gönderildiğini doğruladı. Ukrayna’ya gönderilen Letonya askerlerinin görevlerinden birisinin, ülkenin Kiev’deki büyükelçilik binasını korumak olduğu belirtildi.
Letonya Savunma Bakanlığı, “Letonya, yardım işlevi yerine getirmeleri için Ukrayna’ya askerlerini göndermiştir. Bu işlevlerden biri de Kiev’deki Letonya Büyükelçiliği’nin korunmasıydı” açıklamasını yaptı.
Daha önce, Pentagon’dan sızdırılan gizli belgelere atıfla, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderdiklerine ilişkin haberler yayınlanmıştı. Bu ülkelerden birinin de Letonya olduğu belirtilmişti. Bununla beraber, sızdırılan belgelerde Letonya askerlerinin Ukrayna’nın hangi bölgesine gönderildiklerine ilişkin bir bilgi yer almıyordu.