https://sputniknews.com.tr/20230413/letonya-ukraynaya-asker-gonderdigini-dogruladi-1069620045.html

Letonya, Ukrayna’ya asker gönderdiğini doğruladı

Letonya, Ukrayna’ya asker gönderdiğini doğruladı

Letonya Savunma Bakanlığı, ülkenin askerlerinin yardım işlevi yerine getirmeleri için Ukrayna’ya gönderildiğini doğruladı. Ukrayna’ya gönderilen Letonya... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T12:12+0300

2023-04-13T12:12+0300

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Letonya Savunma Bakanlığı, “Letonya, yardım işlevi yerine getirmeleri için Ukrayna’ya askerlerini göndermiştir. Bu işlevlerden biri de Kiev’deki Letonya Büyükelçiliği’nin korunmasıydı” açıklamasını yaptı.Daha önce, Pentagon’dan sızdırılan gizli belgelere atıfla, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderdiklerine ilişkin haberler yayınlanmıştı. Bu ülkelerden birinin de Letonya olduğu belirtilmişti. Bununla beraber, sızdırılan belgelerde Letonya askerlerinin Ukrayna’nın hangi bölgesine gönderildiklerine ilişkin bir bilgi yer almıyordu.

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letonya, ukrayna, asker, kiev