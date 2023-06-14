https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-kahovka-barajiyla-ilgili-kararlari-bizim-icin-hukumsuz-olacak-1072457546.html
Rusya: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kahovka barajıyla ilgili kararları bizim için hükümsüz olacak
Rusya: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kahovka barajıyla ilgili kararları bizim için hükümsüz olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili her türlü kararın Rusya için yasal... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T21:52+0300
2023-06-14T21:52+0300
2023-06-14T21:52+0300
ukrayna krizi
kahovka hidroelektrik santrali
rusya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduğu yönündeki haberi değerlendirdi.Zaharova, “Öncelikle Kiev rejiminin iddia ettiği gibi sözde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin genel olarak ülkelere tazminat ödetme yetkisi yok, çünkü aslında ülkeler arasındaki tartışmalara bakmıyor. Her halükarda Rusya ve birçok ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Hukuku’na katılmıyor ve hiçbir yükümlülüğü yok. Bunu defalarca dile getirmiştik. Bu kurumla işbirliği yapmıyoruz, her türlü kararı bizim için hukuken hükümsüz olacak” ifadelerini kullandı.“İkincisi, neden Kiev rejimi şeffaf uluslararası soruşturmayı reddetti ve yine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden bahsetmeye başladı?” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi maalesef Atlantik, NATO merkezli gündemin yeni aracı, hibrit savaş dediğimiz Rusya karşıtı her şeyin yeni vidası haline getirildi. Maalesef, bir kez daha altını çiziyoruz, bu yansız bir kurum değil, aynı zamanda bize karşı hibrit savaş yürütmek için kullanılan bir yapı.”Zaharova, Rusya’nın yetkili kurumları Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili bilgileri paylaşacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-olenlerin-sayisi-17ye-yukseldi-1072402989.html
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kahovka hidroelektrik santrali, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mariya zaharova
kahovka hidroelektrik santrali, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), mariya zaharova
Rusya: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kahovka barajıyla ilgili kararları bizim için hükümsüz olacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili her türlü kararın Rusya için yasal olarak hükümsüz olacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduğu yönündeki haberi değerlendirdi.
Zaharova, “Öncelikle Kiev rejiminin iddia ettiği gibi sözde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin genel olarak ülkelere tazminat ödetme yetkisi yok, çünkü aslında ülkeler arasındaki tartışmalara bakmıyor. Her halükarda Rusya ve birçok ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Hukuku’na katılmıyor ve hiçbir yükümlülüğü yok. Bunu defalarca dile getirmiştik. Bu kurumla işbirliği yapmıyoruz, her türlü kararı bizim için hukuken hükümsüz olacak” ifadelerini kullandı.
“İkincisi, neden Kiev rejimi şeffaf uluslararası soruşturmayı reddetti ve yine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden bahsetmeye başladı?” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi maalesef Atlantik, NATO merkezli gündemin yeni aracı, hibrit savaş dediğimiz Rusya karşıtı her şeyin yeni vidası haline getirildi. Maalesef, bir kez daha altını çiziyoruz, bu yansız bir kurum değil, aynı zamanda bize karşı hibrit savaş yürütmek için kullanılan bir yapı.”
Zaharova, Rusya’nın yetkili kurumları Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili bilgileri paylaşacaklarını kaydetti.