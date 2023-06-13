https://sputniknews.com.tr/20230613/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-olenlerin-sayisi-17ye-yukseldi-1072402989.html
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi
Rusya’nın Herson bölgesindeki idaresinin başkanı Andrey Alekseyenko, Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiğini... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T22:02+0300
2023-06-13T22:02+0300
2023-06-13T22:02+0300
ukrayna krizi
kahovka hidroelektrik santrali
ukrayna
rusya
herson
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Alekseyenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki, Nazi sabotajının kurbanlarının sayısı artıyor. Bu sabah, Golaya Pristan’da 12 ve Aleşki’de 5 kişinin öldüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.Golaya Pristan’da kuyulardan su içmeme çağrısında bulunan Alekseyenko, yapılan testlerin kuyulardaki suyun sağlık için tehlikeli olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html
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kahovka hidroelektrik santrali, ukrayna, rusya, herson
kahovka hidroelektrik santrali, ukrayna, rusya, herson
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi
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Rusya’nın Herson bölgesindeki idaresinin başkanı Andrey Alekseyenko, Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiğini duyurdu.
Alekseyenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki, Nazi sabotajının kurbanlarının sayısı artıyor. Bu sabah, Golaya Pristan’da 12 ve Aleşki’de 5 kişinin öldüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.
Golaya Pristan’da kuyulardan su içmeme çağrısında bulunan Alekseyenko, yapılan testlerin kuyulardaki suyun sağlık için tehlikeli olduğunu kaydetti.