https://sputniknews.com.tr/20230613/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-olenlerin-sayisi-17ye-yukseldi-1072402989.html

Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Rusya’nın Herson bölgesindeki idaresinin başkanı Andrey Alekseyenko, Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiğini... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T22:02+0300

2023-06-13T22:02+0300

2023-06-13T22:02+0300

ukrayna krizi

kahovka hidroelektrik santrali

ukrayna

rusya

herson

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Alekseyenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki, Nazi sabotajının kurbanlarının sayısı artıyor. Bu sabah, Golaya Pristan’da 12 ve Aleşki’de 5 kişinin öldüğü doğrulandı” ifadelerini kullandı.Golaya Pristan’da kuyulardan su içmeme çağrısında bulunan Alekseyenko, yapılan testlerin kuyulardaki suyun sağlık için tehlikeli olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html

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kahovka hidroelektrik santrali, ukrayna, rusya, herson