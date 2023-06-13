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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html
Putin: Ukrayna’daki operasyonumuzla amaçladıklarımız değişmedi
Putin: Ukrayna’daki operasyonumuzla amaçladıklarımız değişmedi
Rusya lideri Putin, Ukrayna’da gerçekleştirdikleri özel askeri operasyonla elde etmek istediklerinin değişmediğini, Ukrayna’yı günbegün askeri güçlerden ve... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T17:25+0300
2023-06-13T18:23+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş muhabirleri ile gerçekleştirdiği mülakat sırasında, Ukrayna’da geçen seneden beri gerçekleştirdikleri özel askeri operasyonun hedeflerinin mevcut duruma göre değişebildiğini fakat esas elde etmek istediklerinin değişmediğini ifade etti.Putin, “Rusya günbegün düzenli bir biçimde Ukrayna’yı askeri güç ile silahtan arındırmakla ilgileniyor. Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak” dedi.Bununla beraber Putin, Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırılarını sürdürmesi halinde, Rusya topraklarına erişememeleri için Ukrayna’da bir ‘sıhhi bölge’ oluşturmayı değerlendirme mecburiyetinde kalacaklarını belirtti.Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına saldırılarında insansız hava araçları kullanıyor olmasıyla ilgili olaraksa, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin füze ve uçak saldırıları için yapılandırıldığını, drone’larla mücadele etmeleri içinse yeniden düzenlenmeleri gerektiğini ve bu sorunun giderileceğini kaydetti.Putin bir soru karşısında da, Rusya’da ‘sıkıyönetim ilan edilmenin gerekli olmadığını, sadece bazı konularla ilgili daha dikkatli çalışılması gerektiğini’ ifade etti.Bunun yanında Putin, Herson’da onlarca yerleşim yerinin sular altında kalmasına neden olan Kahovka hidroelektrik santrali saldırısına ilişkinse, “Bu trajedi kesinlikle Rusya’nın ‘işine yarayacak’ bir şey değildi, zira bu olanlar, yeni Rus bölgeleri için ağır sonuçlara neden oldu” dedi.Kahovka santralinin bulunduğu Herson bölgesi, geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen bölgelerden biriydi.Putin santrale yönelik saldırıyla ilgili ayrıca, “Bu trajedi Ukrayna’nın karşı saldırısını kesintiye uğrattı, doğru, fakat bu trajedinin yaşanmasındansa, Ukrayna’nın karşı saldırısını yeğlerdim” dedi. Putin, “Bu saldırının suçlusunun kim olduğu belli, Ukrayna tarafı böyle bir şeyin olması için çabalıyordu” diye ekledi.Ukrayna, Dinyeper Nehri’nden beslenen Kahovka barajı ve santraline geçen seneden beri saldırı düzenliyordu ve Rusya baraj sularının neden olabileceği tehlike yüzünden güçlerini Dinyeper’in sağ yakasına çekmişti.'Ukrayna savunma sanayii hiçbir şey üretmiyor, yakında yok olacak'Ukrayna savunma sanayiinin hiçbir şey üretmediğinin altını çizen Putin, Ukrayna'da bu sektörün yakında yok olacağını vurguladı.Rusya lideri, "Ukrayna ordusu hangi silahlarla savaşıyor? Leopard'ları ya da Bradley'leri Ukrayna savunma sanayii mi üretiyor? Veyahut henüz kullanıma dahi girmeyen F-16'lar? Hiçbir şey üretmiyorlar. Yakında varlığı sona erecek. Ne üretiyorlar? Mühimmatları, teçhizatı, silahları dışarıdan getiriyorlar, her şey dışarıdan geliyor. Bu şekilde uzun süre yaşayamazsınız, ayakta kalamazsınız" ifadelerini kullandı.Rusya'da ise ana silah türlerinin son bir yıl içinde 2.7 kat arttığına dikkat çeken Putin, en çok fazla talep gören silahların üretiminde 10 katlık artış kaydedildiğini söyledi.Putin, Rusya'da silahların kalitesinin ve menzilinin artırıldığına dikkat çekerek "Eğer özel askeri harekat olmasaydı, ordumuzun eksikliklerini nasıl gidereceğimizi anlayamazdık" diye konuştu.'Sınır bölgelerine saldırılar kesilmezse, tampon bölge kurmayı gündeme almamız gerekecek'Ukrayna'nın sınır bölgelerindeki saldırılarına karşılık Rusya'nın sınırı aktif şekilde güçlendirdiğini anlatan Putin, "Sınırı güçlendirmemize rağmen Ukrayna topraklarından Rusya'ya ateş açma imkanı halen var. Buna çözüm bulmanın birkaç yolu var. Birincisi, karşı batarya savunmasının etkinliğinin artırılması. Ancak bu, topraklarımıza mermilerin gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu devam ederse, görünen o ki, bunu çok dikkatli söylüyorum, Ukrayna topraklarında bizim topraklarımıza ulaşmanın imkansız olacağı bir mesafede bir tür tampon bölge oluşturma konusunu ele almamız gerekecek" dedi.Tampon bölge konusunun ayrı bir konu olduğunu ve bu çalışmaya hemen yarın başlamayacaklarını kaydeden Putin, durumun nasıl gelişeceğine bakmaları gerekeceğini belirtti.
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rusya, vladimir putin, ukrayna
rusya, vladimir putin, ukrayna

Putin: Ukrayna’daki operasyonumuzla amaçladıklarımız değişmedi

17:25 13.06.2023 (güncellendi: 18:23 13.06.2023)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Ukrayna’da gerçekleştirdikleri özel askeri operasyonla elde etmek istediklerinin değişmediğini, Ukrayna’yı günbegün askeri güçlerden ve silahlardan arındırdıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş muhabirleri ile gerçekleştirdiği mülakat sırasında, Ukrayna’da geçen seneden beri gerçekleştirdikleri özel askeri operasyonun hedeflerinin mevcut duruma göre değişebildiğini fakat esas elde etmek istediklerinin değişmediğini ifade etti.
Putin, “Rusya günbegün düzenli bir biçimde Ukrayna’yı askeri güç ile silahtan arındırmakla ilgileniyor. Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak” dedi.
Bununla beraber Putin, Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırılarını sürdürmesi halinde, Rusya topraklarına erişememeleri için Ukrayna’da bir ‘sıhhi bölge’ oluşturmayı değerlendirme mecburiyetinde kalacaklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına saldırılarında insansız hava araçları kullanıyor olmasıyla ilgili olaraksa, Rusya’nın hava savunma sistemlerinin füze ve uçak saldırıları için yapılandırıldığını, drone’larla mücadele etmeleri içinse yeniden düzenlenmeleri gerektiğini ve bu sorunun giderileceğini kaydetti.
Putin bir soru karşısında da, Rusya’da ‘sıkıyönetim ilan edilmenin gerekli olmadığını, sadece bazı konularla ilgili daha dikkatli çalışılması gerektiğini’ ifade etti.
Bunun yanında Putin, Herson’da onlarca yerleşim yerinin sular altında kalmasına neden olan Kahovka hidroelektrik santrali saldırısına ilişkinse, “Bu trajedi kesinlikle Rusya’nın ‘işine yarayacak’ bir şey değildi, zira bu olanlar, yeni Rus bölgeleri için ağır sonuçlara neden oldu” dedi.
Kahovka santralinin bulunduğu Herson bölgesi, geçen sene düzenlenen referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelen bölgelerden biriydi.
Putin santrale yönelik saldırıyla ilgili ayrıca, “Bu trajedi Ukrayna’nın karşı saldırısını kesintiye uğrattı, doğru, fakat bu trajedinin yaşanmasındansa, Ukrayna’nın karşı saldırısını yeğlerdim” dedi. Putin, “Bu saldırının suçlusunun kim olduğu belli, Ukrayna tarafı böyle bir şeyin olması için çabalıyordu” diye ekledi.
Ukrayna, Dinyeper Nehri’nden beslenen Kahovka barajı ve santraline geçen seneden beri saldırı düzenliyordu ve Rusya baraj sularının neden olabileceği tehlike yüzünden güçlerini Dinyeper’in sağ yakasına çekmişti.

'Ukrayna savunma sanayii hiçbir şey üretmiyor, yakında yok olacak'


Ukrayna savunma sanayiinin hiçbir şey üretmediğinin altını çizen Putin, Ukrayna'da bu sektörün yakında yok olacağını vurguladı.

Rusya lideri, "Ukrayna ordusu hangi silahlarla savaşıyor? Leopard'ları ya da Bradley'leri Ukrayna savunma sanayii mi üretiyor? Veyahut henüz kullanıma dahi girmeyen F-16'lar? Hiçbir şey üretmiyorlar. Yakında varlığı sona erecek. Ne üretiyorlar? Mühimmatları, teçhizatı, silahları dışarıdan getiriyorlar, her şey dışarıdan geliyor. Bu şekilde uzun süre yaşayamazsınız, ayakta kalamazsınız" ifadelerini kullandı.
Rusya'da ise ana silah türlerinin son bir yıl içinde 2.7 kat arttığına dikkat çeken Putin, en çok fazla talep gören silahların üretiminde 10 katlık artış kaydedildiğini söyledi.

Putin, Rusya'da silahların kalitesinin ve menzilinin artırıldığına dikkat çekerek "Eğer özel askeri harekat olmasaydı, ordumuzun eksikliklerini nasıl gidereceğimizi anlayamazdık" diye konuştu.

'Sınır bölgelerine saldırılar kesilmezse, tampon bölge kurmayı gündeme almamız gerekecek'

Ukrayna'nın sınır bölgelerindeki saldırılarına karşılık Rusya'nın sınırı aktif şekilde güçlendirdiğini anlatan Putin, "Sınırı güçlendirmemize rağmen Ukrayna topraklarından Rusya'ya ateş açma imkanı halen var. Buna çözüm bulmanın birkaç yolu var. Birincisi, karşı batarya savunmasının etkinliğinin artırılması. Ancak bu, topraklarımıza mermilerin gelmeyeceği anlamına gelmez. Eğer bu devam ederse, görünen o ki, bunu çok dikkatli söylüyorum, Ukrayna topraklarında bizim topraklarımıza ulaşmanın imkansız olacağı bir mesafede bir tür tampon bölge oluşturma konusunu ele almamız gerekecek" dedi.
Tampon bölge konusunun ayrı bir konu olduğunu ve bu çalışmaya hemen yarın başlamayacaklarını kaydeden Putin, durumun nasıl gelişeceğine bakmaları gerekeceğini belirtti.
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