https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-disisleri-bakanligi-tahil-anlasmasinin-2-ay-sureyle-uzatildigini-dogruladi-1071228781.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yarın sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını doğruladıklarını açıkladı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T17:56+0300

2023-05-17T17:56+0300

2023-05-17T18:26+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığı yönündeki açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Karadeniz Girişimi'nin iki ay daha uzatıldığına dair Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı teyit ediyoruz. Böylelikle, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına lafta değil, fiiliyatta yardım edilmesi için bir şans daha veriliyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmalara ilişkin ilkesel tutumunun değişmediğinin altını çizen Zaharova, Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurların en hızlı şekilde giderilmesi gerektiğini vurguladı.Zaharova, şimdiye kadar olduğu gibi uzmanların anlaşmanın uygulanmasındaki sorunların çözümü için sürekli olarak çalışma yürüteceğini ekledi.Nebenzya: Sorunların çözüleceğini umarak anlaşmanın uzatılmasını kabul ettikRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova'nın mevcut sorunların kısa süre içinde çözüleceğini umarak tahıl anlaşmasının uzatılmasını kabul ettiğini söyledi. Nebenzya, gazetecilerin Rusya'nın tahıl anlaşmasının uzatılmasını neden kabul ettiğini sorması üzerine, "Son ana kadar müzakereleri yürüttük. Zira, gündeme getirdiğimiz sorunların çözüleceğine dair umutlarımızı hala daha kaybetmedik, ne kadar erken olursa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

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rusya, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı