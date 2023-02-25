https://sputniknews.com.tr/20230225/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-10uncu-yaptirim-paketini-acikladi-1067492908.html
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini açıkladı
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketine yeni ithalat-ihracat kısıtlamaları ve bazı medya... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T16:31+0300
2023-02-25T16:31+0300
2023-02-25T16:31+0300
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ukrayna krizi
rusya
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Açıklamada, “Bugünkü karar, elektronik, özel araçlar, makine parçaları, kamyonlar ve jet motorları yedek parçaları gibi kritik teknoloji ve endüstriyel ürünler ile anten veya vinç gibi Rus ordusuna gönderilebilecek inşaat sektörü ürünlerinin ihracatı konusunda daha fazla yasak getirilmesini öngörüyor” denildi.Ayrıca, yaptırımların delinmesinin önlenmesi için, çift kullanımlı mal ve teknolojilerin Rusya üzerinden geçişine yasak getirildiği kaydedildi.Rus vatandaşlarının bundan böyle gaz, petrol, elektrik ve ulaşım şirketleri gibi stratejik AB işletmelerinde yöneticilik pozisyonlarında bulunamayacakları belirtilen açıklamada, bu kurumlardaki Rus etkisinin normal işleyişi tehdit edebileceği ve Avrupa vatandaşlarına temel hizmetlerin sağlanmasını tehlikeye atabileceği vurgulandı.RT Arabic ve Sputnik Arabic TV kanalları yayınına da yasak getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu medya kuruluşlarının ‘sürekli ve planlı dezenformasyon ve askeri propaganda faaliyetleri’ nedeniyle lisanslarının askıya alındığı kaydedildi.
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ab, rusya
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketini açıkladı
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik 10’uncu yaptırım paketine yeni ithalat-ihracat kısıtlamaları ve bazı medya kuruluşlarının yasaklanmasını dahil ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Bugünkü karar, elektronik, özel araçlar, makine parçaları, kamyonlar ve jet motorları yedek parçaları gibi kritik teknoloji ve endüstriyel ürünler ile anten veya vinç gibi Rus ordusuna gönderilebilecek inşaat sektörü ürünlerinin ihracatı konusunda daha fazla yasak getirilmesini öngörüyor” denildi.
Ayrıca, yaptırımların delinmesinin önlenmesi için, çift kullanımlı mal ve teknolojilerin Rusya üzerinden geçişine yasak getirildiği kaydedildi.
Rus vatandaşlarının bundan böyle gaz, petrol, elektrik ve ulaşım şirketleri gibi stratejik AB işletmelerinde yöneticilik pozisyonlarında bulunamayacakları belirtilen açıklamada, bu kurumlardaki Rus etkisinin normal işleyişi tehdit edebileceği ve Avrupa vatandaşlarına temel hizmetlerin sağlanmasını tehlikeye atabileceği vurgulandı.
RT Arabic ve Sputnik Arabic TV kanalları yayınına da yasak getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu medya kuruluşlarının ‘sürekli ve planlı dezenformasyon ve askeri propaganda faaliyetleri’ nedeniyle lisanslarının askıya alındığı kaydedildi.