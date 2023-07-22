https://sputniknews.com.tr/20230722/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimi-konusunda-hizli-hareket-edecegiz-1073831461.html
ABD: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda hızlı hareket edeceğiz
ABD: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda hızlı hareket edeceğiz
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi süreciyle ilgili Ukraynalı pilotların eğitilmesine başlanması için... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T00:37+0300
2023-07-22T00:37+0300
2023-07-22T00:37+0300
ukrayna krizi
f-16
abd
jake sullivan
ukrayna
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Sullivan, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda Ukrayna krizi ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.Sullivan, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanmasına yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi.Bu konuda mümkün olduğu kadar hızlı hareket edeceklerini belirten Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda müttefiklerle çalışma sürecinde olduklarını ve teknik meselelerin halledilmeye çalışıldığını bildirdi.Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitimine başlanacağı tarihi net olarak söyleyemeyeceğini ancak bunun aylar değil haftalar alacağı bilgisini verdi.'Çin Dışişleri Bakanı hakkında bilgimiz yok'Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile ilgili bir soruya, bu konuda bir bilgileri olmadığı yanıtını verdi.Danışman Sullivan, şunları kaydetti: "Tek bildiğimiz, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın Endonezya'daki son ASEAN konferansında (Çinli) Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi planlarken (Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü) Vang Yi ile görüştüğü. Çünkü Yi, Dışişleri Bakanı yerine (bu zirveye) geldi. Bu hususta başka bir bilgimiz yok."
https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-ukraynanin-havada-rus-guclerinin-seviyesine-ulasmasi-icin-yillara-ihtiyaci-var-1073680302.html
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f-16, abd, jake sullivan, ukrayna
ABD: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda hızlı hareket edeceğiz
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi süreciyle ilgili Ukraynalı pilotların eğitilmesine başlanması için mümkün olduğunca hızlı hareket edeceklerini söyledi ancak net bir tarih vermedi.
Sullivan, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda Ukrayna krizi ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.
Sullivan, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanmasına yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi.
Bu konuda mümkün olduğu kadar hızlı hareket edeceklerini belirten Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda müttefiklerle çalışma sürecinde olduklarını ve teknik meselelerin halledilmeye çalışıldığını bildirdi.
Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitimine başlanacağı tarihi net olarak söyleyemeyeceğini ancak bunun aylar değil haftalar alacağı bilgisini verdi.
'Çin Dışişleri Bakanı hakkında bilgimiz yok'
Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile ilgili bir soruya, bu konuda bir bilgileri olmadığı yanıtını verdi.
Danışman Sullivan, şunları kaydetti: "Tek bildiğimiz, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın Endonezya'daki son ASEAN konferansında (Çinli) Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi planlarken (Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü) Vang Yi ile görüştüğü. Çünkü Yi, Dışişleri Bakanı yerine (bu zirveye) geldi. Bu hususta başka bir bilgimiz yok."