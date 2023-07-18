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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-ukraynanin-havada-rus-guclerinin-seviyesine-ulasmasi-icin-yillara-ihtiyaci-var-1073680302.html
ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var
ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca sürecek mali yatırım ve pilot eğitimi... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:59+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
mark milley
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Milley, bugünkü basın toplantısında, “10 adet F-16, iki milyar dolar demek. Rusların elinde dördüncü ve beşinci nesilden yüzlerce savaş uçağı var. Rusya’yla bire bir eşitliğe veya ikiye bir seviyesine ulaştırmaya çalışıyorsak bunun için çok sayıda uçağa, yıllar sürecek pilot eğitimine, yıllar sürecek servise, uygun seviyede mali desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.Milley, ABD’nin tüm bunları dikkate alarak çabalarını, Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sağlamaya yoğunlaştırdığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html
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abd, ukrayna, mark milley
abd, ukrayna, mark milley

ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var

22:59 18.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD Mark Milley
 Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca sürecek mali yatırım ve pilot eğitimi gerektirdiğini belirtti.
Milley, bugünkü basın toplantısında, “10 adet F-16, iki milyar dolar demek. Rusların elinde dördüncü ve beşinci nesilden yüzlerce savaş uçağı var. Rusya’yla bire bir eşitliğe veya ikiye bir seviyesine ulaştırmaya çalışıyorsak bunun için çok sayıda uçağa, yıllar sürecek pilot eğitimine, yıllar sürecek servise, uygun seviyede mali desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Milley, ABD’nin tüm bunları dikkate alarak çabalarını, Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sağlamaya yoğunlaştırdığını söyledi.
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