https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-ukraynanin-havada-rus-guclerinin-seviyesine-ulasmasi-icin-yillara-ihtiyaci-var-1073680302.html

ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var

ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca sürecek mali yatırım ve pilot eğitimi... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T22:59+0300

2023-07-18T22:59+0300

2023-07-18T22:59+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

mark milley

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Milley, bugünkü basın toplantısında, “10 adet F-16, iki milyar dolar demek. Rusların elinde dördüncü ve beşinci nesilden yüzlerce savaş uçağı var. Rusya’yla bire bir eşitliğe veya ikiye bir seviyesine ulaştırmaya çalışıyorsak bunun için çok sayıda uçağa, yıllar sürecek pilot eğitimine, yıllar sürecek servise, uygun seviyede mali desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.Milley, ABD’nin tüm bunları dikkate alarak çabalarını, Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sağlamaya yoğunlaştırdığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html

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