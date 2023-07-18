https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-ukraynanin-havada-rus-guclerinin-seviyesine-ulasmasi-icin-yillara-ihtiyaci-var-1073680302.html
ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var
ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca sürecek mali yatırım ve pilot eğitimi... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:59+0300
2023-07-18T22:59+0300
2023-07-18T22:59+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
mark milley
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Milley, bugünkü basın toplantısında, “10 adet F-16, iki milyar dolar demek. Rusların elinde dördüncü ve beşinci nesilden yüzlerce savaş uçağı var. Rusya’yla bire bir eşitliğe veya ikiye bir seviyesine ulaştırmaya çalışıyorsak bunun için çok sayıda uçağa, yıllar sürecek pilot eğitimine, yıllar sürecek servise, uygun seviyede mali desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.Milley, ABD’nin tüm bunları dikkate alarak çabalarını, Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sağlamaya yoğunlaştırdığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html
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abd, ukrayna, mark milley
abd, ukrayna, mark milley
ABD: Ukrayna’nın havada Rus güçlerinin seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca sürecek mali yatırım ve pilot eğitimi gerektirdiğini belirtti.
Milley, bugünkü basın toplantısında, “10 adet F-16, iki milyar dolar demek. Rusların elinde dördüncü ve beşinci nesilden yüzlerce savaş uçağı var. Rusya’yla bire bir eşitliğe veya ikiye bir seviyesine ulaştırmaya çalışıyorsak bunun için çok sayıda uçağa, yıllar sürecek pilot eğitimine, yıllar sürecek servise, uygun seviyede mali desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Milley, ABD’nin tüm bunları dikkate alarak çabalarını, Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sağlamaya yoğunlaştırdığını söyledi.