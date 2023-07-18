https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html

Lockheed Martin: Ukrayna’daki çatışma ABD savunma endüstrisindeki sorunları ortaya çıkardı

Lockheed Martin: Ukrayna’daki çatışma ABD savunma endüstrisindeki sorunları ortaya çıkardı

ABD’li silah şirketi Lockheed Martin, Ukrayna’daki çatışmanın ABD savunma endüstrisinin sorunlarını ve zayıf noktalarını ortaya çıkardığını belirtti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T22:51+0300

2023-07-18T22:51+0300

2023-07-18T22:51+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

lockheed martin

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Lockheed Martin’in 2023 ikinci çeyreğine ait mali tabloların sunumunda yapılan açıklamada, “Ukrayna'da yaşanan trajedi, milli savunma sanayimizdeki birtakım sorunları ve zayıflıkları ortaya çıkardı” ifadesini kullandı.Çatışmadan çıkarılan derslerin yıllar boyunca geçerli kalacağı kaydedilirken model hesaplamalarını önemli ölçüde aşan gerçek mühimmat tüketim oranına işaret edildi.ABD ve müttefiklerinin yer alacağı gelecekteki çatışmalar için, depoları yenilemeye yönelik uygun oranda yeni teslimatla birlikte uzun vadeli silah stoklarına ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, “Gerektiğinde hızla büyüyebilecek, daha esnek bir savunma üretim sistemine sahip olmayı hedefliyoruz” denildi.

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