https://sputniknews.com.tr/20230718/lockheed-martin-ukraynadaki-catisma-abd-savunma-endustrisindeki-sorunlari-ortaya-cikardi-1073680061.html
Lockheed Martin: Ukrayna’daki çatışma ABD savunma endüstrisindeki sorunları ortaya çıkardı
Lockheed Martin: Ukrayna’daki çatışma ABD savunma endüstrisindeki sorunları ortaya çıkardı
ABD’li silah şirketi Lockheed Martin, Ukrayna’daki çatışmanın ABD savunma endüstrisinin sorunlarını ve zayıf noktalarını ortaya çıkardığını belirtti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:51+0300
2023-07-18T22:51+0300
2023-07-18T22:51+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
lockheed martin
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Lockheed Martin’in 2023 ikinci çeyreğine ait mali tabloların sunumunda yapılan açıklamada, “Ukrayna'da yaşanan trajedi, milli savunma sanayimizdeki birtakım sorunları ve zayıflıkları ortaya çıkardı” ifadesini kullandı.Çatışmadan çıkarılan derslerin yıllar boyunca geçerli kalacağı kaydedilirken model hesaplamalarını önemli ölçüde aşan gerçek mühimmat tüketim oranına işaret edildi.ABD ve müttefiklerinin yer alacağı gelecekteki çatışmalar için, depoları yenilemeye yönelik uygun oranda yeni teslimatla birlikte uzun vadeli silah stoklarına ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, “Gerektiğinde hızla büyüyebilecek, daha esnek bir savunma üretim sistemine sahip olmayı hedefliyoruz” denildi.
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abd, ukrayna, lockheed martin
abd, ukrayna, lockheed martin
Lockheed Martin: Ukrayna’daki çatışma ABD savunma endüstrisindeki sorunları ortaya çıkardı
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ABD’li silah şirketi Lockheed Martin, Ukrayna’daki çatışmanın ABD savunma endüstrisinin sorunlarını ve zayıf noktalarını ortaya çıkardığını belirtti.
Lockheed Martin’in 2023 ikinci çeyreğine ait mali tabloların sunumunda yapılan açıklamada, “Ukrayna'da yaşanan trajedi, milli savunma sanayimizdeki birtakım sorunları ve zayıflıkları ortaya çıkardı” ifadesini kullandı.
Çatışmadan çıkarılan derslerin yıllar boyunca geçerli kalacağı kaydedilirken model hesaplamalarını önemli ölçüde aşan gerçek mühimmat tüketim oranına işaret edildi.
ABD ve müttefiklerinin yer alacağı gelecekteki çatışmalar için, depoları yenilemeye yönelik uygun oranda yeni teslimatla birlikte uzun vadeli silah stoklarına ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, “Gerektiğinde hızla büyüyebilecek, daha esnek bir savunma üretim sistemine sahip olmayı hedefliyoruz” denildi.