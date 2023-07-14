ABD basını: Washington, Zelenskiy'in eleştirileri nedeniyle Kiev'e 'NATO davetini' çekmeyi düşündü
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
© AA / Dursun Aydemir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO liderlerine yönelik sert eleştirilerine kızan ABD'li temsilcilerin sonuç bildirgesinde yer alan Kiev'e yönelik 'davet' sözcüğünün silinmesini tartıştığı belirtildi.
Washington Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Zelenskiy'in NATO ülkelerinin liderlerini Ukrayna'nın İttifak'a üyeliği konusunda yavaş hareket etmekleme suçladığı Twitter mesajı, Washington'u kızdırdı.
Kaynaklar, ABD'li temsilcilerin Zelenskiy'in sert mesajına çok kızdığını ve sonuç bildirgesinde yer alan Kiev'e yönelik 'davet' sözcüğünü silmeyi ve Ukrayna'nın olası üyeliğini 'daha az elverişli' hale getirmeyi gözden geçirdiğini ifade etti.
Zelenskiy'in Vilnius'taki zirvede NATO üyeliğiyle ilgili bir takvim sunulmaması halinde Ukrayna-NATO Konseyi'nin birinci toplantısına katılmama tehdidinde bulunduğu da New York Times gazetesine yanmıştı.
Zelenskiy, salı günkü Twitter açıklamasında NATO'nun Kiev'e üyelikle ilgili bir takvim sunmamasını 'saçma' olarak nitelemiş ve bu kararsızlığın 'zayıflık' göstergesi olduğunu savunmuştu.
Zelenskiy, NATO ülkelerini silah tedarikinde yavaş oldukları gerekçesiyle de eleştirmişti.
Kaynaklar, ABD'li temsilcilerin Zelenskiy'in sert mesajına çok kızdığını ve sonuç bildirgesinde yer alan Kiev'e yönelik 'davet' sözcüğünü silmeyi ve Ukrayna'nın olası üyeliğini 'daha az elverişli' hale getirmeyi gözden geçirdiğini ifade etti.
Zelenskiy'in Vilnius'taki zirvede NATO üyeliğiyle ilgili bir takvim sunulmaması halinde Ukrayna-NATO Konseyi'nin birinci toplantısına katılmama tehdidinde bulunduğu da New York Times gazetesine yanmıştı.
Zelenskiy, salı günkü Twitter açıklamasında NATO'nun Kiev'e üyelikle ilgili bir takvim sunmamasını 'saçma' olarak nitelemiş ve bu kararsızlığın 'zayıflık' göstergesi olduğunu savunmuştu.
Zelenskiy, NATO ülkelerini silah tedarikinde yavaş oldukları gerekçesiyle de eleştirmişti.