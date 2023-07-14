https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-basini-washington-zelenskiyin-elestirileri-nedeniyle-kieve-nato-davetini-cekmeyi-dusundu-1073544777.html

ABD basını: Washington, Zelenskiy'in eleştirileri nedeniyle Kiev'e 'NATO davetini' çekmeyi düşündü

ABD basını: Washington, Zelenskiy'in eleştirileri nedeniyle Kiev'e 'NATO davetini' çekmeyi düşündü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in NATO liderlerine yönelik sert eleştirilerine kızan ABD'li temsilcilerin sonuç bildirgesinde yer alan Kiev'e... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T16:04+0300

2023-07-14T16:04+0300

2023-07-14T16:04+0300

dünya

vladimir zelenskiy

washington post

ukrayna

abd

nato

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Washington Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Zelenskiy'in NATO ülkelerinin liderlerini Ukrayna'nın İttifak'a üyeliği konusunda yavaş hareket etmekleme suçladığı Twitter mesajı, Washington'u kızdırdı.Kaynaklar, ABD'li temsilcilerin Zelenskiy'in sert mesajına çok kızdığını ve sonuç bildirgesinde yer alan Kiev'e yönelik 'davet' sözcüğünü silmeyi ve Ukrayna'nın olası üyeliğini 'daha az elverişli' hale getirmeyi gözden geçirdiğini ifade etti. Zelenskiy'in Vilnius'taki zirvede NATO üyeliğiyle ilgili bir takvim sunulmaması halinde Ukrayna-NATO Konseyi'nin birinci toplantısına katılmama tehdidinde bulunduğu da New York Times gazetesine yanmıştı. Zelenskiy, salı günkü Twitter açıklamasında NATO'nun Kiev'e üyelikle ilgili bir takvim sunmamasını 'saçma' olarak nitelemiş ve bu kararsızlığın 'zayıflık' göstergesi olduğunu savunmuştu.Zelenskiy, NATO ülkelerini silah tedarikinde yavaş oldukları gerekçesiyle de eleştirmişti.

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vladimir zelenskiy, washington post, ukrayna, abd, nato