https://sputniknews.com.tr/20230720/ingiltere-ukraynaya-planlanandan-15-kat-fazla-mermi-gonderdik-1073781062.html
İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik
İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Ukrayna’ya bir yıl önce planladıktan 15 kat daha fazla topçu mermisi gönderdiklerini açıkladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:36+0300
2023-07-20T22:36+0300
2023-07-20T22:36+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
mermi
askeri yardım
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İngiltere’nin 2022’de Ukrayna’ya 16 bin topçu mermisi göndermeyi planladığını anımsatan Wallace, tüfek ve tanksavar mühimmat sevkiyatının beklendiğinden daha az çıktığını belirterek 'Ukrayna’nın önceliklerine hızla tepki vererek' top mermileriyle ilgili planın üstüne çıkıldığını söyledi.Wallace, “Örneğin başlangıçta planlanandan 15 kat daha fazla (200.000'den fazla) topçu mermisi teslim ettik” dedi.İngiliz bakan, ülkesinin Ukrayna ordusuna havan topları ve bomba atarlar dahil en az 5 milyon adet piyade silahı, 1500 adet hava savunma silahı ve bununla ilgili 100 fırlatma sistemi sağladığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ingiliz-basini-ukraynadan-ulkeye-roketatar-sokmaya-calisan-ingiliz-cift-para-cezasina-carptirildi-1073780080.html
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ingiltere, ukrayna, mermi, askeri yardım
ingiltere, ukrayna, mermi, askeri yardım
İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Ukrayna’ya bir yıl önce planladıktan 15 kat daha fazla topçu mermisi gönderdiklerini açıkladı.
İngiltere’nin 2022’de Ukrayna’ya 16 bin topçu mermisi göndermeyi planladığını anımsatan Wallace, tüfek ve tanksavar mühimmat sevkiyatının beklendiğinden daha az çıktığını belirterek 'Ukrayna’nın önceliklerine hızla tepki vererek' top mermileriyle ilgili planın üstüne çıkıldığını söyledi.
Wallace, “Örneğin başlangıçta planlanandan 15 kat daha fazla (200.000'den fazla) topçu mermisi teslim ettik” dedi.
İngiliz bakan, ülkesinin Ukrayna ordusuna havan topları ve bomba atarlar dahil en az 5 milyon adet piyade silahı, 1500 adet hava savunma silahı ve bununla ilgili 100 fırlatma sistemi sağladığını anlattı.