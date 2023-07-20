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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ingiltere-ukraynaya-planlanandan-15-kat-fazla-mermi-gonderdik-1073781062.html
İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik
İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Ukrayna’ya bir yıl önce planladıktan 15 kat daha fazla topçu mermisi gönderdiklerini açıkladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:36+0300
2023-07-20T22:36+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
mermi
askeri yardım
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İngiltere’nin 2022’de Ukrayna’ya 16 bin topçu mermisi göndermeyi planladığını anımsatan Wallace, tüfek ve tanksavar mühimmat sevkiyatının beklendiğinden daha az çıktığını belirterek 'Ukrayna’nın önceliklerine hızla tepki vererek' top mermileriyle ilgili planın üstüne çıkıldığını söyledi.Wallace, “Örneğin başlangıçta planlanandan 15 kat daha fazla (200.000'den fazla) topçu mermisi teslim ettik” dedi.İngiliz bakan, ülkesinin Ukrayna ordusuna havan topları ve bomba atarlar dahil en az 5 milyon adet piyade silahı, 1500 adet hava savunma silahı ve bununla ilgili 100 fırlatma sistemi sağladığını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ingiliz-basini-ukraynadan-ulkeye-roketatar-sokmaya-calisan-ingiliz-cift-para-cezasina-carptirildi-1073780080.html
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ingiltere, ukrayna, mermi, askeri yardım
ingiltere, ukrayna, mermi, askeri yardım

İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik

22:36 20.07.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Ukrayna’ya bir yıl önce planladıktan 15 kat daha fazla topçu mermisi gönderdiklerini açıkladı.
İngiltere’nin 2022’de Ukrayna’ya 16 bin topçu mermisi göndermeyi planladığını anımsatan Wallace, tüfek ve tanksavar mühimmat sevkiyatının beklendiğinden daha az çıktığını belirterek 'Ukrayna’nın önceliklerine hızla tepki vererek' top mermileriyle ilgili planın üstüne çıkıldığını söyledi.
Wallace, “Örneğin başlangıçta planlanandan 15 kat daha fazla (200.000'den fazla) topçu mermisi teslim ettik” dedi.
İngiliz bakan, ülkesinin Ukrayna ordusuna havan topları ve bomba atarlar dahil en az 5 milyon adet piyade silahı, 1500 adet hava savunma silahı ve bununla ilgili 100 fırlatma sistemi sağladığını anlattı.
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