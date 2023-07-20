https://sputniknews.com.tr/20230720/ingiltere-ukraynaya-planlanandan-15-kat-fazla-mermi-gonderdik-1073781062.html

İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik

İngiltere: Ukrayna’ya planlanandan 15 kat fazla mermi gönderdik

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Ukrayna’ya bir yıl önce planladıktan 15 kat daha fazla topçu mermisi gönderdiklerini açıkladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:36+0300

2023-07-20T22:36+0300

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ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

mermi

askeri yardım

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İngiltere’nin 2022’de Ukrayna’ya 16 bin topçu mermisi göndermeyi planladığını anımsatan Wallace, tüfek ve tanksavar mühimmat sevkiyatının beklendiğinden daha az çıktığını belirterek 'Ukrayna’nın önceliklerine hızla tepki vererek' top mermileriyle ilgili planın üstüne çıkıldığını söyledi.Wallace, “Örneğin başlangıçta planlanandan 15 kat daha fazla (200.000'den fazla) topçu mermisi teslim ettik” dedi.İngiliz bakan, ülkesinin Ukrayna ordusuna havan topları ve bomba atarlar dahil en az 5 milyon adet piyade silahı, 1500 adet hava savunma silahı ve bununla ilgili 100 fırlatma sistemi sağladığını anlattı.

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