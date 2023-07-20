https://sputniknews.com.tr/20230720/ingiliz-basini-ukraynadan-ulkeye-roketatar-sokmaya-calisan-ingiliz-cift-para-cezasina-carptirildi-1073780080.html

İngiliz basını: Ukrayna'dan ülkeye roketatar sokmaya çalışan İngiliz çift para cezasına çarptırıldı

İngiliz basını: Ukrayna'dan ülkeye roketatar sokmaya çalışan İngiliz çift para cezasına çarptırıldı

İngiliz Evening Standard gazetesi, Fransa’dan İngiltere’ye Amerikan yapımı M141 roketatarları sokmaya çalışan bir İngiliz çiftin para cezasına çarptırıldığını... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:10+0300

2023-07-20T22:10+0300

2023-07-20T22:10+0300

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ingiltere

roketatar

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Habere göre iki İngiliz, Fransa’dan İngiltere’ye Ukrayna’da edindikleri birkaç roketatarı sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.Soruşturma makamından bir kaynağa dayandırılan habere göre İngilizler, 7 Mayıs tarihinde Ukrayna'da ‘insani bir görev’ sırasında edindiklerini iddia ettikleri iki roketatarı ve diğer askeri teçhizatı sınırdan geçirmeye çalışırken Fransa'da gözaltına alındı.Gümrük muhafızları, bomba imha uzmanlarının da yardımıyla silahların kullanılmaz halde olduklarını tespit etti, ancak yine de onları imha etmeye karar verdi.Haberde, “Çift, ‘C sınıfı silahları geçerli bir sebep olmadan taşımaktan’ suçlu bulunduktan sonra para cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi.İngilizler ise yaptıkları savunmada bunun Ukrayna'daki çalışmaları için bir hediye ve ‘şükran göstergesi’ olduğunu söyledi.Çift ayrıca İngiliz makamlarının roketatarları sınırdan geçirmelerine izin verdiğini, ancak Fransa'da bu tür malzemelerin geçirilmesinin yasak olduğunu anladıklarını ifade etti.

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