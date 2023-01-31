https://sputniknews.com.tr/20230131/yunanistan-basbakani-micotakis-ukraynaya-leopard-2-tanklarimizi-gondermeyecegiz-1066415758.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermeyeceklerini belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T22:22+0300

2023-01-31T22:22+0300

2023-01-31T22:24+0300

ukrayna krizi

yunanistan

kiryakos miçotakis

ukrayna

leopard

tank

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Japonya ziyareti kapsamında, Nikkei Asia gazetesine açıklamasında, “Ukrayna’ya, zırhlı piyade araçları gibi büyük askeri yardım sağladık ama Leopard 2 tanklarını vermeyeceğiz, çünkü şu basit sebepten dolayı, savunma stratejimiz için kesinlikle bu tanklara ihtiyacımız var. Ukrayna’yı desteklemek istiyoruz, ancak savunma gücümüz pahasına değil” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Leopard tankları Almanya, Polonya ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Danimarka’nın de elinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-ukraynaya-ek-12-caesar-obusu-gonderecek-1066411063.html

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