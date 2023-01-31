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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/yunanistan-basbakani-micotakis-ukraynaya-leopard-2-tanklarimizi-gondermeyecegiz-1066415758.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermeyeceklerini belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:22+0300
2023-01-31T22:24+0300
ukrayna krizi
yunanistan
kiryakos miçotakis
ukrayna
leopard
tank
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Japonya ziyareti kapsamında, Nikkei Asia gazetesine açıklamasında, “Ukrayna’ya, zırhlı piyade araçları gibi büyük askeri yardım sağladık ama Leopard 2 tanklarını vermeyeceğiz, çünkü şu basit sebepten dolayı, savunma stratejimiz için kesinlikle bu tanklara ihtiyacımız var. Ukrayna’yı desteklemek istiyoruz, ancak savunma gücümüz pahasına değil” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Leopard tankları Almanya, Polonya ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Danimarka’nın de elinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-ukraynaya-ek-12-caesar-obusu-gonderecek-1066411063.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, leopard, tank
yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, leopard, tank

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz

22:22 31.01.2023 (güncellendi: 22:24 31.01.2023)
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermeyeceklerini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Japonya ziyareti kapsamında, Nikkei Asia gazetesine açıklamasında, “Ukrayna’ya, zırhlı piyade araçları gibi büyük askeri yardım sağladık ama Leopard 2 tanklarını vermeyeceğiz, çünkü şu basit sebepten dolayı, savunma stratejimiz için kesinlikle bu tanklara ihtiyacımız var. Ukrayna’yı desteklemek istiyoruz, ancak savunma gücümüz pahasına değil” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Leopard tankları Almanya, Polonya ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Danimarka’nın de elinde bulunuyor.
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