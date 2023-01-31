https://sputniknews.com.tr/20230131/yunanistan-basbakani-micotakis-ukraynaya-leopard-2-tanklarimizi-gondermeyecegiz-1066415758.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermeyeceklerini belirtti. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T22:22+0300
2023-01-31T22:22+0300
2023-01-31T22:24+0300
ukrayna krizi
yunanistan
kiryakos miçotakis
ukrayna
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tank
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Japonya ziyareti kapsamında, Nikkei Asia gazetesine açıklamasında, “Ukrayna’ya, zırhlı piyade araçları gibi büyük askeri yardım sağladık ama Leopard 2 tanklarını vermeyeceğiz, çünkü şu basit sebepten dolayı, savunma stratejimiz için kesinlikle bu tanklara ihtiyacımız var. Ukrayna’yı desteklemek istiyoruz, ancak savunma gücümüz pahasına değil” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Leopard tankları Almanya, Polonya ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Danimarka’nın de elinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-ukraynaya-ek-12-caesar-obusu-gonderecek-1066411063.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, leopard, tank
yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, leopard, tank
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarımızı göndermeyeceğiz
22:22 31.01.2023 (güncellendi: 22:24 31.01.2023) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermeyeceklerini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Japonya ziyareti kapsamında, Nikkei Asia gazetesine açıklamasında, “Ukrayna’ya, zırhlı piyade araçları gibi büyük askeri yardım sağladık ama Leopard 2 tanklarını vermeyeceğiz, çünkü şu basit sebepten dolayı, savunma stratejimiz için kesinlikle bu tanklara ihtiyacımız var. Ukrayna’yı desteklemek istiyoruz, ancak savunma gücümüz pahasına değil” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Leopard tankları Almanya, Polonya ve Finlandiya’nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Danimarka’nın de elinde bulunuyor.