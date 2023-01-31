https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-ukraynaya-ek-12-caesar-obusu-gonderecek-1066411063.html

Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T20:29+0300

2023-01-31T20:29+0300

2023-01-31T20:32+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.Lecornu, Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade ettiÖte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-meclis-baskani-fransizlardan-tank-ve-savas-ucagi-istedi-1066410584.html

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, ukrayna, ukrayna krizi