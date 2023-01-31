https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-ukraynaya-ek-12-caesar-obusu-gonderecek-1066411063.html
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:29+0300
2023-01-31T20:29+0300
2023-01-31T20:32+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.Lecornu, Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade ettiÖte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-meclis-baskani-fransizlardan-tank-ve-savas-ucagi-istedi-1066410584.html
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fransa, ukrayna, ukrayna krizi
fransa, ukrayna, ukrayna krizi
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek
20:29 31.01.2023 (güncellendi: 20:32 31.01.2023) Abone ol
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.
Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya
yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.
Lecornu, Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti
Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.
Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.