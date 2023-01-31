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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/fransa-ukraynaya-ek-12-caesar-obusu-gonderecek-1066411063.html
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:29+0300
2023-01-31T20:32+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
ukrayna krizi
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Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.Lecornu, Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade ettiÖte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-meclis-baskani-fransizlardan-tank-ve-savas-ucagi-istedi-1066410584.html
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fransa, ukrayna, ukrayna krizi
fransa, ukrayna, ukrayna krizi

Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

20:29 31.01.2023 (güncellendi: 20:32 31.01.2023)
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AA
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.
Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.
Lecornu, Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti
Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.
Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.
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