https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-meclis-baskani-fransizlardan-tank-ve-savas-ucagi-istedi-1066410584.html
Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi
Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi
Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:21+0300
2023-01-31T20:21+0300
2023-01-31T20:21+0300
ukrayna krizi
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Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/joe-biden-abdnin-ukraynaya-f-16-vermeyecegini-soyledi-1066374561.html
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Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi
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Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi.
Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.
Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.
Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.
Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.