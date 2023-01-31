https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-meclis-baskani-fransizlardan-tank-ve-savas-ucagi-istedi-1066410584.html

Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi

Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T20:21+0300

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ukrayna krizi

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Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.

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