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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/ukrayna-meclis-baskani-fransizlardan-tank-ve-savas-ucagi-istedi-1066410584.html
Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi
Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi
Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T20:21+0300
2023-01-31T20:21+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
uçak
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Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/joe-biden-abdnin-ukraynaya-f-16-vermeyecegini-soyledi-1066374561.html
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fransa, ukrayna, uçak
fransa, ukrayna, uçak

Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi

20:21 31.01.2023
© AFP 2023Macron
Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi.
Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.
Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.
Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.
Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.
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