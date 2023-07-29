https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-baris-gorusmelerinden-cekilen-biz-degildik-diyaloga-donulmesi-icin-top-ukraynanin-sahasinda-1074137633.html

Putin: Barış görüşmelerinden çekilen biz değildik, diyaloğa dönülmesi için top Ukrayna'nın sahasında

Putin: Barış görüşmelerinden çekilen biz değildik, diyaloğa dönülmesi için top Ukrayna'nın sahasında

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna tarafı ile görüşmeyi hiç reddetmediğini ve her seferinde diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediklerini... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T11:20+0300

2023-07-29T11:20+0300

2023-07-29T11:20+0300

ukrayna krizi

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vladimir putin

ukrayna

barış

operasyon

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika forumu için St. Petersburg’da bulunan Afrika liderleriyle görüşmesinde, Ukrayna ile barış görüşmelerinden çekilenin kendileri olmadığı hatırlatmasını yaptı.Putin, Rusya’nın barış anlaşmasının şartlarını tartışmaya hazır olmasına karşın Ukrayna hükümetinin Mart 2022’de görüşmelerden çekildiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı, “Birliklerimizin (geçen sene mart sonunda) Kiev’den çekilmeleri ardından —ki nihai bir barış anlaşması imzalanması için gereken koşulların oluşması adına bizden bunu yapmamızı istemişlerdi— Ukrayna hükümeti önceden varılmış anlaşmaların tamamından çekildi. Bu nedenle şimdi top tamamen onların sahasında” dedi.“Barış süreci şu an tamamıyla Ukrayna’ya bağlı” diye ekleyen Putin, yine de ülkesinin barış yolları aramaya hazır olduğunu söyledi.Bununla beraber Putin, o dönem tarafların üstünde mutabık kalmaya yaklaştıkları anlaşmanın şartlarını açıklamayacağını söyledi fakat Ukrayna devletinin tarafsız ülke olmasının Rusya için ilkesel önemi olduğunu belirtti.Putin ayrıca, Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaların sonlandırılması için sundukları teklifleri ‘çok ciddi ve dikkatli bir biçimde’ değerlendireceğini de kaydetti. Rusya Devlet Başkanı, “Biz kendi açımızdan müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik, her zaman diyaloğun devam etmesine hazır olduğumuzu söyledik” diye ekledi.

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