https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-baris-gorusmelerinden-cekilen-biz-degildik-diyaloga-donulmesi-icin-top-ukraynanin-sahasinda-1074137633.html
Putin: Barış görüşmelerinden çekilen biz değildik, diyaloğa dönülmesi için top Ukrayna'nın sahasında
Putin: Barış görüşmelerinden çekilen biz değildik, diyaloğa dönülmesi için top Ukrayna'nın sahasında
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna tarafı ile görüşmeyi hiç reddetmediğini ve her seferinde diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediklerini... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T11:20+0300
2023-07-29T11:20+0300
2023-07-29T11:20+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
barış
operasyon
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika forumu için St. Petersburg’da bulunan Afrika liderleriyle görüşmesinde, Ukrayna ile barış görüşmelerinden çekilenin kendileri olmadığı hatırlatmasını yaptı.Putin, Rusya’nın barış anlaşmasının şartlarını tartışmaya hazır olmasına karşın Ukrayna hükümetinin Mart 2022’de görüşmelerden çekildiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı, “Birliklerimizin (geçen sene mart sonunda) Kiev’den çekilmeleri ardından —ki nihai bir barış anlaşması imzalanması için gereken koşulların oluşması adına bizden bunu yapmamızı istemişlerdi— Ukrayna hükümeti önceden varılmış anlaşmaların tamamından çekildi. Bu nedenle şimdi top tamamen onların sahasında” dedi.“Barış süreci şu an tamamıyla Ukrayna’ya bağlı” diye ekleyen Putin, yine de ülkesinin barış yolları aramaya hazır olduğunu söyledi.Bununla beraber Putin, o dönem tarafların üstünde mutabık kalmaya yaklaştıkları anlaşmanın şartlarını açıklamayacağını söyledi fakat Ukrayna devletinin tarafsız ülke olmasının Rusya için ilkesel önemi olduğunu belirtti.Putin ayrıca, Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaların sonlandırılması için sundukları teklifleri ‘çok ciddi ve dikkatli bir biçimde’ değerlendireceğini de kaydetti. Rusya Devlet Başkanı, “Biz kendi açımızdan müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik, her zaman diyaloğun devam etmesine hazır olduğumuzu söyledik” diye ekledi.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, barış, operasyon
rusya, vladimir putin, ukrayna, barış, operasyon
Putin: Barış görüşmelerinden çekilen biz değildik, diyaloğa dönülmesi için top Ukrayna'nın sahasında
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna tarafı ile görüşmeyi hiç reddetmediğini ve her seferinde diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediklerini belirtti. Ancak geçen sene görüşmelerden çekilmesinin ardından müzakelere geri dönülmesinin şu anda Kiev’in eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika forumu için St. Petersburg’da bulunan Afrika liderleriyle görüşmesinde, Ukrayna ile barış görüşmelerinden çekilenin kendileri olmadığı hatırlatmasını yaptı.
Putin, Rusya’nın barış anlaşmasının şartlarını tartışmaya hazır olmasına karşın Ukrayna hükümetinin Mart 2022’de görüşmelerden çekildiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, “Birliklerimizin (geçen sene mart sonunda) Kiev’den çekilmeleri ardından —ki nihai bir barış anlaşması imzalanması için gereken koşulların oluşması adına bizden bunu yapmamızı istemişlerdi— Ukrayna hükümeti önceden varılmış anlaşmaların tamamından çekildi. Bu nedenle şimdi top tamamen onların sahasında” dedi.
“Barış süreci şu an tamamıyla Ukrayna’ya bağlı” diye ekleyen Putin, yine de ülkesinin barış yolları aramaya hazır olduğunu söyledi.
Bununla beraber Putin, o dönem tarafların üstünde mutabık kalmaya yaklaştıkları anlaşmanın şartlarını açıklamayacağını söyledi fakat Ukrayna devletinin tarafsız ülke olmasının Rusya için ilkesel önemi olduğunu belirtti.
Putin ayrıca, Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaların sonlandırılması için sundukları teklifleri ‘çok ciddi ve dikkatli bir biçimde’ değerlendireceğini de kaydetti. Rusya Devlet Başkanı, “Biz kendi açımızdan müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik, her zaman diyaloğun devam etmesine hazır olduğumuzu söyledik” diye ekledi.