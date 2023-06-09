Pentagon, Ukrayna için 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

Pentagon'un açıklamasına göre ABD, 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında hava savunma araçları ve mühimmat satın alarak Ukrayna'ya teslim edecek.



Bakanlık, yeni yardım paketi kapsamında Hawk füze sistemleri için füzeler, 105 ve 203 mm kalibreli top mermileri, Puma tipi İHA'lar, lazer navigasyon sistemli füze kompleksleri alınacağını bildirdi.



Pentagon, ABD'nin Ukraynalı askerlere teçhizatların hazırlanması ve bakımı gibi konularda da yardım sunacağını belirtti.



Bakanlık, Ukrayna'ya doğrudan muharebe sahasında ihtiyaç duyduğu araçların temin edilmesi ve güvenlik alanında uzun vadeli yardım sunulması için müttefik ve partner ülkelerle temasların devam edeceğini de kaydetti.