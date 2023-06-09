Pentagon, Ukrayna için 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Şimşek, IMF’siz IMF programı izleyecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/pentagon-ukrayna-icin-21-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1072237858.html
Pentagon, Ukrayna için 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
Pentagon, Ukrayna için 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya sunulan askeri yardım kapsamında 2.1 milyar dolarlık yeni paketi kamuoyuna duyurdu. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T19:35+0300
2023-06-09T19:36+0300
ukrayna krizi
pentagon
abd
askeri yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aeb136f935e6a7943022f211eb19daf.jpg
Pentagon'un açıklamasına göre ABD, 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında hava savunma araçları ve mühimmat satın alarak Ukrayna'ya teslim edecek.Bakanlık, yeni yardım paketi kapsamında Hawk füze sistemleri için füzeler, 105 ve 203 mm kalibreli top mermileri, Puma tipi İHA'lar, lazer navigasyon sistemli füze kompleksleri alınacağını bildirdi. Pentagon, ABD'nin Ukraynalı askerlere teçhizatların hazırlanması ve bakımı gibi konularda da yardım sunacağını belirtti.Bakanlık, Ukrayna'ya doğrudan muharebe sahasında ihtiyaç duyduğu araçların temin edilmesi ve güvenlik alanında uzun vadeli yardım sunulması için müttefik ve partner ülkelerle temasların devam edeceğini de kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852614_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_031ebfac53ffda51a7ef0ccdd33edd01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, abd, askeri yardım
pentagon, abd, askeri yardım

Pentagon, Ukrayna için 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

19:35 09.06.2023 (güncellendi: 19:36 09.06.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya sunulan askeri yardım kapsamında 2.1 milyar dolarlık yeni paketi kamuoyuna duyurdu.
Pentagon'un açıklamasına göre ABD, 2.1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında hava savunma araçları ve mühimmat satın alarak Ukrayna'ya teslim edecek.

Bakanlık, yeni yardım paketi kapsamında Hawk füze sistemleri için füzeler, 105 ve 203 mm kalibreli top mermileri, Puma tipi İHA'lar, lazer navigasyon sistemli füze kompleksleri alınacağını bildirdi.

Pentagon, ABD'nin Ukraynalı askerlere teçhizatların hazırlanması ve bakımı gibi konularda da yardım sunacağını belirtti.

Bakanlık, Ukrayna'ya doğrudan muharebe sahasında ihtiyaç duyduğu araçların temin edilmesi ve güvenlik alanında uzun vadeli yardım sunulması için müttefik ve partner ülkelerle temasların devam edeceğini de kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала