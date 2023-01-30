https://sputniknews.com.tr/20230130/nato-genel-sekreteri-ukraynanin-gizli-silah-tedarikcisi-g-koreden-dogrudan-tank-vermesini-istedi-1066351621.html

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın gizli silah tedarikçisi G. Kore'den doğrudan tank vermesini istedi

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın gizli silah tedarikçisi G. Kore'den doğrudan tank vermesini istedi

Güney Kore'yi ziyaret eden Stoltenberg, Soğuk Savaş'ın saldırıya uğramaktan caydıracağı gerekçesiyle nükleer silahlanmayı savunan nükleer caydırıcılık... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T15:30+0300

2023-01-30T15:30+0300

2023-01-30T16:21+0300

ukrayna krizi

nato

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Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik risklerle ilgili araştırmalar yürüten CHEY İleri Çalışmalar Enstitüsü'nde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Soğuk Savaş'ın saldırıya uğramaktan caydıracağı gerekçesiyle nükleer silahlanmayı savunan nükleer caydırıcılık doktrinini yeniden ısıtırken Seul'e Ukrayna'ya doğrudan silah vermesi için baskı yaptı. Konuşmasının ardından soruları yanıtlarken, Güney Kore'ye Ukrayna'nın silahlandırılmasına katkıda bulunması için çatışma içindeki ülkelere silah ihraç etmeme kuralını yeniden gözden geçirme çağrısı yapan Stoltenberg, "Özellikle askeri destek konusunu hızlandırmaya çağırıyorum" dedi. "Çatışma halindeki ülkelere asla silah ihraç etmeme politikası olan bir dizi NATO müttefiki, bu politikayı artık değiştirdi" diyen Stotenberg, Almanya, Norveç ve NATO adayı İsveç'i Ukrayna'ya yardım etmek için silah ihracatı politikalarını değiştiren ülkelere örnek olarak gösterdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uzun süre direnmesine rağmen ABD'nin muazzam baskısı karşısında istemeyerek de olsa geçen hafta Leopard 2 tankı gönderme kararı aldığını açıklarken, NATO Genel Sekreteri şöyle bir manzara sundu: "Çünkü anladılar ki, Ukrayna'da gördüğümüz gibi büyük bir gücün -Rusya'nın- diğerini pervasızca işgal ettiği acımasız bir işgalle karşı karşıya olduğunuzda, eğer özgürlüğe, demokrasiye inanıyorsak, otokrasi ve tiranlığın kazanmasını istemiyorsak, o zaman Ukraynalıların silahlara ihtiyacı var.""Geçen yıl tam teşekküllü işgal gerçekleştiğinde, birçok ülke politikalarını değiştirdi, çünkü demokrasiyi savunmanın, Ukrayna'nın galip gelmesine yardım etmenin ve kalıcı barışın koşullarını yaratmanın tek yolunun askeri destek sağlamak olduğunu anladılar."Ukrayna için Almanya'nın en gelişmiş tanklar arasında gösterilen Leopard 2'den ilk etapta 14 adet tedarik kararı vermesi ve müttefiklerin ellerindeki Leopard tanklarını yeniden ihraç etmesine izin vermesi Batı dünyasında 'dönüm noktası' değerlendirmelerini beraberinde getirirken, Scholz'un koştuğu şart nedeniyle ABD 31 adet M1 Abrams tankı, Britanya 14 Challenger tankı göndereceğini açıkladı. Bazı uzmanlar, Güney Kore'nin K2 Panther'inin de en gelişmiş tanklar grubunda yer aldığını ve Ukrayna için faydalı olabileceği görüşünde. Ancak Güney Kore'nin Dış Ticaret Yasası'nın uygulanmasına ilişkin başkanlık kararnamesi, 'tank ihracatının uluslararası barış, güvenliğin sağlanmasını ve ulusal güvenliği etkilememesi şartıyla yalnızca barışçı amaçlar için kullanılabileceğini' belirtiyor.Yanısıra Güney Kore, kimin silah edindiğini ve silahların hangi koşullarda kullanılabileceğini yakından kontrol etmek amacıyla 2014 yılında onaylanan Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması'nın da imzacısı.Ancak Güney Kore, Ukrayna'nın silahlandırılmasının gizli tedarikçilerinden biri. Aralık ayında CNN'e konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, Washington'ın Ukrayna'ya sağlamak için Güney Koreli silah üreticilerinden 100 bin mermilik topçu mühimmatı almayı planladığını söyledi. Mermilerin ABD üzerinden Ukrayna'ya aktarılmasıyla Seul, Kiev'e öldürücü askeri yardım göndermeme taahhüdüne bağlı kalmış görüntüsü verecek. Ukrayna'nın en büyük askeri destekçilerinden biri olan Polonya da geçen yıl Güney Kore ile yüzlerce tank, obüs ve onlarca savaş uçağı almak için büyük bir anlaşma imzaladı. Böylece Varşova, Kiev'e göndereceği silahların yerini doldurabilecek.NATO Genel Sekreteri, CHEY'de 'nükleer silahlar var oldukça NATO'nun bir nükleer ittifak olmayı sürdürmesi gerektiği, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri karşısında ABD ve Fransa gibi NATO müttefiklerinin nükleer silahları terk etmesinin daha büyük tehlike doğuracağını' da iddia etti:"Nükleer silahlar var olduğu sürece özellikle Rusya gibi otoriter güçler bunlara sahip olmaya, mobilize etmeye yönelik büyük yatırımlar yaparken, Çin'de gördüğümüz gibi fırlatılmaya hazır silahların sayısı artıyorken ve de Kuzey Kore'nin yaptıklarını gördüğümüzde, nükleer caydırıcılığın hala çok önemli bir görev olduğunu anlıyoruz."Stoltenberg, Güney Kore'nin, NATO'nun Nükleer Planlama Grubu benzeri bir yapı içinde ABD ile nükleer silah paylaşımına ihtiyacının olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı: "Genişletilmiş caydırıcılık dediğimiz şeyin ne olduğunun anlaşılması önemli. Bazı NATO müttefikleri ve Güney Kore gibi bazı ortaklar, nükleer silahlara sahip olmasalar da ABD'nin sağladığı nükleer caydırıcılık şemsiyesinden yararlanıyor. Bu, nükleer silahların yayılmasını önlemenin en önemli yolu." Seul'de Devlet Başkanı Yook Seuk-yeol, Savunma Bakanı Lee Jong-sup ve Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşen NATO Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında verdiği desteğe atıfla 'küresel düzeyde bağlantılı güvenlik çabalarının önemini' de dile getirdi.

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