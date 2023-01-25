https://sputniknews.com.tr/20230125/nato-abd-tanklari-ingiltere-ve-almanyaninkilerle-birlikte-fark-yaratabilir-1066187683.html
NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir
NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tankların İngiltere ve Almanya'nın göndereceği tanklarla Rusya'ya karşı ciddi fark... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T22:18+0300
2023-01-25T22:18+0300
2023-01-25T22:18+0300
ukrayna krizi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
abd
tank
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabililir" ifadesini kullandı.ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, abd, tank
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, abd, tank
NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tankların İngiltere ve Almanya'nın göndereceği tanklarla Rusya'ya karşı ciddi fark yaratabileceğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabililir" ifadesini kullandı.
ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.
Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı.