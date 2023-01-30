Trump: Rusya ile Ukrayna'nın 24 saat içinde barış anlaşmasına varmasını sağlarım
12:17 30.01.2023 (güncellendi: 13:00 30.01.2023)
© AP Photo / Susan WalshVladimir Putin Donald Trump
© AP Photo / Susan Walsh
2024 başkanlık seçimi için kampanyasını resmen başlatan Trump, "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" uyarısında bulunarak "Hemen şimdi barış anlaşmasına ihtiyacımız var" çağrısı yaptı.
Halefi Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna çatışmalarında barış yerine savaşı körüklemesi nedeniyle nükleer savaş ve 3. Dünya Savaşı tehlikesi yarattığına dair uyarılarını Kiev'e tank tedariki kararının ardından tırmandıran önceki ABD Başkanı Donald Trump, tank kararına "Önce tanklar gelir, sonra nükleer silahlar. Bu çılgın savaşı sona erdirin, hemen şimdi. Bunu yapmak öyle kolay ki" tepkisini sürdürüyor.
2024 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığı kararı kapsamında kampanyasına haftasonunda New Hampshire ve Güney Carolina'da küçük topluluklara hitap ettiği kapalı mekan mitingleriyle başlayan Trump, "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" uyarısında bulunarak "Hemen şimdi barış anlaşmasına ihtiyacımız var" çağrısı yaptı.
I hate to admit it because he’s not my preferred candidate, but Trump is the only major politician talking sense about Ukraine right now, except for the bit about Lindsey Graham who definitely wouldn’t be happy with a peace deal. pic.twitter.com/NGbsg4eV4Z— David Sacks (@DavidSacks) January 29, 2023
'Güç yoluyla barış'
"Zayıflığı ve ehliyetsizliği yüzünden Biden bizi 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdi. Hala bilmeyen varsa, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. Bakan olarak ben güç yoluyla barışı geri getireceğim. Ben Başkan olsam Rusya ile Ukrayna arasında savaş olması ihtimali sıfırdı. Asla olmazdı. Şimdi bile muazzam yıkım ve can kaybına rağmen 24 saat içinde müzakere edip barış anlaşması sağlardım. Şimdi 24 saat içinde iki taraf arasında barış anlaşması yapılabilir."
No matter how much people hate him, but Trump is the only major politician in the west talking sense about Ukraine war right now - a peace deal should be priority # 1 to save 10,000s of lives in Ukraine ! pic.twitter.com/rpK2JYvrBa— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) January 29, 2023
'Seçimi kazanmak için en uygun aday benim'
Sosyal medyada Batı'da Rusya-Ukrayna arasında barışı alenen savunan tek lider olduğuna dikkat çekilen Trump, ABD seçimleriyle ilgili "Her zamankinden daha agresif, her zamankinden daha kararlıyım" vurgusunu yaptı. Cumhuriyetçi Parti için en uygun adayın, başkanlık seçimini kazanmak için en uygun adayın kendisi olduğunu savunan 45. Başkan, "2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız ve bunu ilk günden yapmaya hazır bir lidere ihtiyacımız var" dedi.