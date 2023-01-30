https://sputniknews.com.tr/20230130/trump-rusya-ile-ukraynanin-24-saat-icinde-baris-anlasmasina-varmasini-saglarim-1066344167.html

Trump: Rusya ile Ukrayna'nın 24 saat içinde barış anlaşmasına varmasını sağlarım

Trump: Rusya ile Ukrayna'nın 24 saat içinde barış anlaşmasına varmasını sağlarım

2024 başkanlık seçimi için kampanyasını resmen başlatan Trump, "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" uyarısında bulunarak "Hemen şimdi barış anlaşmasına... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T12:17+0300

2023-01-30T12:17+0300

2023-01-30T13:00+0300

ukrayna krizi

donald trump

seçim kampanyası

abd

rusya

ukrayna

barış anlaşması

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Halefi Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna çatışmalarında barış yerine savaşı körüklemesi nedeniyle nükleer savaş ve 3. Dünya Savaşı tehlikesi yarattığına dair uyarılarını Kiev'e tank tedariki kararının ardından tırmandıran önceki ABD Başkanı Donald Trump, tank kararına "Önce tanklar gelir, sonra nükleer silahlar. Bu çılgın savaşı sona erdirin, hemen şimdi. Bunu yapmak öyle kolay ki" tepkisini sürdürüyor. 2024 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığı kararı kapsamında kampanyasına haftasonunda New Hampshire ve Güney Carolina'da küçük topluluklara hitap ettiği kapalı mekan mitingleriyle başlayan Trump, "3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" uyarısında bulunarak "Hemen şimdi barış anlaşmasına ihtiyacımız var" çağrısı yaptı. 'Güç yoluyla barış'"Zayıflığı ve ehliyetsizliği yüzünden Biden bizi 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdi. Hala bilmeyen varsa, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. Bakan olarak ben güç yoluyla barışı geri getireceğim. Ben Başkan olsam Rusya ile Ukrayna arasında savaş olması ihtimali sıfırdı. Asla olmazdı. Şimdi bile muazzam yıkım ve can kaybına rağmen 24 saat içinde müzakere edip barış anlaşması sağlardım. Şimdi 24 saat içinde iki taraf arasında barış anlaşması yapılabilir."'Seçimi kazanmak için en uygun aday benim'Sosyal medyada Batı'da Rusya-Ukrayna arasında barışı alenen savunan tek lider olduğuna dikkat çekilen Trump, ABD seçimleriyle ilgili "Her zamankinden daha agresif, her zamankinden daha kararlıyım" vurgusunu yaptı. Cumhuriyetçi Parti için en uygun adayın, başkanlık seçimini kazanmak için en uygun adayın kendisi olduğunu savunan 45. Başkan, "2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız ve bunu ilk günden yapmaya hazır bir lidere ihtiyacımız var" dedi.

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donald trump, seçim kampanyası, abd, rusya, ukrayna, barış anlaşması