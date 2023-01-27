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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/polonya-basbakani-morawiecki-ukraynaya--250-tank-gonderdik-60-tane-daha-gonderecegiz-1066272793.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik, 60 tane daha göndereceğiz
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik, 60 tane daha göndereceğiz
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya 60 tank daha gönderme kararı almasının ardından teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T17:18+0300
2023-01-27T17:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
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tank
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Morawiecki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile birlik olmayı sürdüreceklerini belirtti.Ukrayna ve Polonya halklarının bu savaşta kazanılanları yıllar sonra hatırlayacağını vurgulayan Morawiecki, "Bu, Polonya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların sonuncusu değil. Desteğimizi tek bir şey sonlandırabilir; zafer." ifadesini kullandı.Zelenskiy, Twitter hesabından Morawiecki ve Polonya'ya teşekkür ederek, "160 yıl önceki gibi bir aradayız ama bu sefer düşmanın hiç şansı yok. Birlikte kazanacağız." mesajını paylaşmıştı.Morawiecki, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın teşekkürmesajına da "Bu savaşı tek başına tanklar kazanamayacak. Savaş, her zaman yardım edeceğimiz Ukrayna halkının cesareti ve fedakarlığı ile kazanılacak." yanıtını verdi.Fransız LCI televizyonuna konuşan Morawiecki,"Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik. Ayrıca önümüzdeki haftalarda en gelişmiş tanklarımızdan 60'ını daha göndereceğiz. Ek olarak 14 Leopard tankı teslim edeceğiz. Yani bu sayı 300'e ulaşacak." ifadelerine yer vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html
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Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik, 60 tane daha göndereceğiz

17:18 27.01.2023
© REUTERS / Eric VidalPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© REUTERS / Eric Vidal
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya 60 tank daha gönderme kararı almasının ardından teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Kiev'e yardımların devam edeceği yanıtını verdi.
Morawiecki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile birlik olmayı sürdüreceklerini belirtti.
Ukrayna ve Polonya halklarının bu savaşta kazanılanları yıllar sonra hatırlayacağını vurgulayan Morawiecki, "Bu, Polonya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların sonuncusu değil. Desteğimizi tek bir şey sonlandırabilir; zafer." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Twitter hesabından Morawiecki ve Polonya'ya teşekkür ederek, "160 yıl önceki gibi bir aradayız ama bu sefer düşmanın hiç şansı yok. Birlikte kazanacağız." mesajını paylaşmıştı.
Morawiecki, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın teşekkürmesajına da "Bu savaşı tek başına tanklar kazanamayacak. Savaş, her zaman yardım edeceğimiz Ukrayna halkının cesareti ve fedakarlığı ile kazanılacak." yanıtını verdi.
Fransız LCI televizyonuna konuşan Morawiecki,"Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik. Ayrıca önümüzdeki haftalarda en gelişmiş tanklarımızdan 60'ını daha göndereceğiz. Ek olarak 14 Leopard tankı teslim edeceğiz. Yani bu sayı 300'e ulaşacak." ifadelerine yer vermişti.
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