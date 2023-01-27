https://sputniknews.com.tr/20230127/polonya-basbakani-morawiecki-ukraynaya--250-tank-gonderdik-60-tane-daha-gonderecegiz-1066272793.html

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik, 60 tane daha göndereceğiz

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik, 60 tane daha göndereceğiz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya 60 tank daha gönderme kararı almasının ardından teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T17:18+0300

2023-01-27T17:18+0300

2023-01-27T17:18+0300

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Morawiecki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile birlik olmayı sürdüreceklerini belirtti.Ukrayna ve Polonya halklarının bu savaşta kazanılanları yıllar sonra hatırlayacağını vurgulayan Morawiecki, "Bu, Polonya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların sonuncusu değil. Desteğimizi tek bir şey sonlandırabilir; zafer." ifadesini kullandı.Zelenskiy, Twitter hesabından Morawiecki ve Polonya'ya teşekkür ederek, "160 yıl önceki gibi bir aradayız ama bu sefer düşmanın hiç şansı yok. Birlikte kazanacağız." mesajını paylaşmıştı.Morawiecki, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın teşekkürmesajına da "Bu savaşı tek başına tanklar kazanamayacak. Savaş, her zaman yardım edeceğimiz Ukrayna halkının cesareti ve fedakarlığı ile kazanılacak." yanıtını verdi.Fransız LCI televizyonuna konuşan Morawiecki,"Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik. Ayrıca önümüzdeki haftalarda en gelişmiş tanklarımızdan 60'ını daha göndereceğiz. Ek olarak 14 Leopard tankı teslim edeceğiz. Yani bu sayı 300'e ulaşacak." ifadelerine yer vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230103/polonyadan-nazi-isbirlikcisi-banderayi-anan-ukraynaya-tepki-hosgoru-gostermeyecegiz-1065330258.html

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