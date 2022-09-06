https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-kuzey-koreden-muhimmat-alindigi-yonundeki-aciklamalar-yalan-1060885387.html
Rusya: Kuzey Kore’den mühimmat alındığı yönündeki açıklamalar yalan
Rusya: Kuzey Kore’den mühimmat alındığı yönündeki açıklamalar yalan
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki açıklamaların yalan olduğunu belirtti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:44+0300
2022-09-06T22:44+0300
2022-09-06T22:49+0300
dünya
mühimmat
kuzey kore
rusya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi. Nebenzya, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu konuda hiçbir şey duymadım. Sanırım bunlar yeni yalan haberler” ifadesini kullandı.Daha önce New York Times, ABD istihbaratının verdiği bilgiye istinaden, Rusya’nın Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldığını ileri sürmüştü.'Zaporojye NGS’den asker çıkarma çağrıları ciddiyetten uzak ’Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) askerlerden arındırma çağrılarını değerlendiren Nebenzya, “Bu ciddiyetten uzak. Çünkü santralden askerlerimizi çıkarırsak Ukraynalılar hemen oraya girecek. Biz santrali koruyoruz. Aslında orada silah yok. Orada teçhizat yok. Sadece koruma var, santrali koruyorlar. Orada toplar yok. Sadece askerleri getiren kamyonlar var” diye konuştu.
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mühimmat, kuzey kore, rusya
mühimmat, kuzey kore, rusya
Rusya: Kuzey Kore’den mühimmat alındığı yönündeki açıklamalar yalan
22:44 06.09.2022 (güncellendi: 22:49 06.09.2022) Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki açıklamaların yalan olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
Nebenzya, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu konuda hiçbir şey duymadım. Sanırım bunlar yeni yalan haberler” ifadesini kullandı.
Daha önce New York Times, ABD istihbaratının verdiği bilgiye istinaden, Rusya’nın Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldığını ileri sürmüştü.
'Zaporojye NGS’den asker çıkarma çağrıları ciddiyetten uzak ’
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) askerlerden arındırma çağrılarını değerlendiren Nebenzya, “Bu ciddiyetten uzak. Çünkü santralden askerlerimizi çıkarırsak Ukraynalılar hemen oraya girecek. Biz santrali koruyoruz. Aslında orada silah yok. Orada teçhizat yok. Sadece koruma var, santrali koruyorlar. Orada toplar yok. Sadece askerleri getiren kamyonlar var” diye konuştu.