Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-kuzey-koreden-muhimmat-alindigi-yonundeki-aciklamalar-yalan-1060885387.html
Rusya: Kuzey Kore’den mühimmat alındığı yönündeki açıklamalar yalan
Rusya: Kuzey Kore’den mühimmat alındığı yönündeki açıklamalar yalan
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki açıklamaların yalan olduğunu belirtti. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T22:44+0300
2022-09-06T22:49+0300
dünya
mühimmat
kuzey kore
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054753677_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_73e13cd3a573038bb194f0ce6020d66d.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi. Nebenzya, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu konuda hiçbir şey duymadım. Sanırım bunlar yeni yalan haberler” ifadesini kullandı.Daha önce New York Times, ABD istihbaratının verdiği bilgiye istinaden, Rusya’nın Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldığını ileri sürmüştü.'Zaporojye NGS’den asker çıkarma çağrıları ciddiyetten uzak ’Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) askerlerden arındırma çağrılarını değerlendiren Nebenzya, “Bu ciddiyetten uzak. Çünkü santralden askerlerimizi çıkarırsak Ukraynalılar hemen oraya girecek. Biz santrali koruyoruz. Aslında orada silah yok. Orada teçhizat yok. Sadece koruma var, santrali koruyorlar. Orada toplar yok. Sadece askerleri getiren kamyonlar var” diye konuştu.
kuzey kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054753677_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_c738eabc2249a85dd335c72b397e9b01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mühimmat, kuzey kore, rusya
mühimmat, kuzey kore, rusya

Rusya: Kuzey Kore’den mühimmat alındığı yönündeki açıklamalar yalan

22:44 06.09.2022 (güncellendi: 22:49 06.09.2022)
© REUTERS / Edgar SuKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© REUTERS / Edgar Su
Abone olTelegram
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki açıklamaların yalan olduğunu belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın Kuzey Kore’den mühimmat aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
Nebenzya, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu konuda hiçbir şey duymadım. Sanırım bunlar yeni yalan haberler” ifadesini kullandı.
Daha önce New York Times, ABD istihbaratının verdiği bilgiye istinaden, Rusya’nın Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldığını ileri sürmüştü.

'Zaporojye NGS’den asker çıkarma çağrıları ciddiyetten uzak ’

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) askerlerden arındırma çağrılarını değerlendiren Nebenzya, “Bu ciddiyetten uzak. Çünkü santralden askerlerimizi çıkarırsak Ukraynalılar hemen oraya girecek. Biz santrali koruyoruz. Aslında orada silah yok. Orada teçhizat yok. Sadece koruma var, santrali koruyorlar. Orada toplar yok. Sadece askerleri getiren kamyonlar var” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала