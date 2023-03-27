https://sputniknews.com.tr/20230327/almanyanin-sozunu-verdigi-18-adet-leopard-2-tanki-ukraynada-1068818641.html
Almanya'nın sözünü verdiği 18 adet Leopard 2 tankı, Ukrayna'da
Almanya'nın sözünü verdiği 18 adet Leopard 2 tankı, Ukrayna'da
Berlin, Ukrayna'ya sözünü verdiği 18 Alman Leopard 2 tankını teslim etti. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu ayın sonuna kadar 18 adet Leopard 2 tankını... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T18:57+0300
2023-03-27T18:57+0300
2023-03-27T19:02+0300
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almanya
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Alman Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi bugün 18 Alman Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etti. Aynı zamanda Ukrayna yaklaşık 40 adet Marder tipi zırhlı piyade savaş aracını da teslim aldı. Alman hükümeti, güvenlik gerekçesiyle askeri teçhizatın kesin teslimat yolunu ise açıklamadı.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mart ayı sonuna kadar 18 adet Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, almanya
ukrayna, ukrayna krizi, almanya
Almanya'nın sözünü verdiği 18 adet Leopard 2 tankı, Ukrayna'da
18:57 27.03.2023 (güncellendi: 19:02 27.03.2023) Abone ol
Berlin, Ukrayna'ya sözünü verdiği 18 Alman Leopard 2 tankını teslim etti. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu ayın sonuna kadar 18 adet Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.
Alman Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi bugün 18 Alman Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etti. Aynı zamanda Ukrayna yaklaşık 40 adet Marder tipi zırhlı piyade savaş aracını da teslim aldı. Alman hükümeti, güvenlik gerekçesiyle askeri teçhizatın kesin teslimat yolunu ise açıklamadı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mart ayı sonuna kadar 18 adet Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.