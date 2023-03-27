https://sputniknews.com.tr/20230327/almanyanin-sozunu-verdigi-18-adet-leopard-2-tanki-ukraynada-1068818641.html

Almanya'nın sözünü verdiği 18 adet Leopard 2 tankı, Ukrayna'da

Almanya'nın sözünü verdiği 18 adet Leopard 2 tankı, Ukrayna'da

Berlin, Ukrayna'ya sözünü verdiği 18 Alman Leopard 2 tankını teslim etti. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, bu ayın sonuna kadar 18 adet Leopard 2 tankını... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T18:57+0300

2023-03-27T18:57+0300

2023-03-27T19:02+0300

ukrayna

ukrayna krizi

almanya

ukrayna krizi

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Alman Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi bugün 18 Alman Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etti. Aynı zamanda Ukrayna yaklaşık 40 adet Marder tipi zırhlı piyade savaş aracını da teslim aldı. Alman hükümeti, güvenlik gerekçesiyle askeri teçhizatın kesin teslimat yolunu ise açıklamadı.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mart ayı sonuna kadar 18 adet Leopard 2 tankını Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.

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ukrayna, ukrayna krizi, almanya