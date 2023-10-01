https://sputniknews.com.tr/20231001/abd-kongresi-ingilterenin-ukraynaya-asker-gonderme-karari-ucuncu-dunya-savasinin-baslangici-olur-1075920492.html

ABD Kongresi: İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur

ABD Kongresi: İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur

Temsilciler Meclisi’nin üyesi Greene, Ukrayna'ya asker göndermeyi planlayan İngiltere’nin bu hamlesiyle Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağı konusunda uyardı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T13:41+0300

2023-10-01T13:41+0300

2023-10-01T13:42+0300

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ukrayna krizi

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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene, sosyal medya platformu X'te (eski ismiyle Twitter), İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın Ukrayna'da İngiliz askerleri konuşlandırma planları için “Bunu yaparak Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacaklar. ABD buna katılamaz. Amerikan askerinin oraya gönderilmesi kabul edilemez” dedi.Meclis Üyesi, İngiltere’nin çatışmaları tırmandırıcı planının aksine ABD’nin Ukrayna'yı desteklemek yerine kendi sınırını koruması gerektiğinin altını çizdi. Perşembe günü Kiev’i ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş, görüşmede, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü vermişti.Daha önce İngiliz medyası Kiev’i ziyaret eden Savunma Bakanı Grant Shapps'a atıfta bulunarak, Londra'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitmek için ilk kez birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakanligindan-ukraynanin-sivastopol-saldirisinda-abd-ve-ingiltere-vurgusu-1075800724.html

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