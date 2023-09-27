https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakanligindan-ukraynanin-sivastopol-saldirisinda-abd-ve-ingiltere-vurgusu-1075800724.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın Sivastopol saldırısında ‘ABD ve İngiltere’ vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın Sivastopol saldırısında ‘ABD ve İngiltere’ vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sivastopol'a düzenlenen saldırının ABD’li ve İngiliz uzmanlarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:02+0300

2023-09-27T13:02+0300

2023-09-27T13:02+0300

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, 22 Eylül'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'daki Karadeniz Donanma Filosu karargah binasına saldırdığını hatırlatırken, “Bu saldırının İngiliz istihbarat servisleri, NATO uydu sistemleri ve keşif uçakları kullanılarak önceden planlandığına, ABD’nin kışkırtmasıyla birlikte yakın koordinasyon içinde yürütüldüğüne dair en ufak bir şüphe yok” ifadelerinde bulundu.Geçtiğimiz cuma günü Kiev, Sivastopol'a füze saldırısı düzenlemiş, Rus hava savunma sistemleri beş füzeyi etkisiz hale getirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısında Karadeniz Filosu karargâhının tarihi binasının zarar gördüğünü açıklarken, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre, Sivastopol’a füze saldırısı sırasında, Karadeniz bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A keşif uçağı bulunuyordu.Bu tip uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa keşif insansız hava aracı ve E-3A Sentry havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ile birlikte sürekli Kırım yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230924/abdli-uzman-nato-kirimdaki-karadeniz-filosu-karargahinin-vurulmasinda-rol-oynadi-1075732329.html

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