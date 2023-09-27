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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-disisleri-bakanligindan-ukraynanin-sivastopol-saldirisinda-abd-ve-ingiltere-vurgusu-1075800724.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın Sivastopol saldırısında ‘ABD ve İngiltere’ vurgusu
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın Sivastopol saldırısında ‘ABD ve İngiltere’ vurgusu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sivastopol'a düzenlenen saldırının ABD’li ve İngiliz uzmanlarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, 22 Eylül'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'daki Karadeniz Donanma Filosu karargah binasına saldırdığını hatırlatırken, “Bu saldırının İngiliz istihbarat servisleri, NATO uydu sistemleri ve keşif uçakları kullanılarak önceden planlandığına, ABD’nin kışkırtmasıyla birlikte yakın koordinasyon içinde yürütüldüğüne dair en ufak bir şüphe yok” ifadelerinde bulundu.Geçtiğimiz cuma günü Kiev, Sivastopol'a füze saldırısı düzenlemiş, Rus hava savunma sistemleri beş füzeyi etkisiz hale getirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısında Karadeniz Filosu karargâhının tarihi binasının zarar gördüğünü açıklarken, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre, Sivastopol’a füze saldırısı sırasında, Karadeniz bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A keşif uçağı bulunuyordu.Bu tip uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa keşif insansız hava aracı ve E-3A Sentry havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ile birlikte sürekli Kırım yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230924/abdli-uzman-nato-kirimdaki-karadeniz-filosu-karargahinin-vurulmasinda-rol-oynadi-1075732329.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın Sivastopol saldırısında ‘ABD ve İngiltere’ vurgusu

13:02 27.09.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sivastopol'a düzenlenen saldırının ABD’li ve İngiliz uzmanlarla yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zaharova, 22 Eylül'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'daki Karadeniz Donanma Filosu karargah binasına saldırdığını hatırlatırken, “Bu saldırının İngiliz istihbarat servisleri, NATO uydu sistemleri ve keşif uçakları kullanılarak önceden planlandığına, ABD’nin kışkırtmasıyla birlikte yakın koordinasyon içinde yürütüldüğüne dair en ufak bir şüphe yok” ifadelerinde bulundu.
Geçtiğimiz cuma günü Kiev, Sivastopol'a füze saldırısı düzenlemiş, Rus hava savunma sistemleri beş füzeyi etkisiz hale getirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısında Karadeniz Filosu karargâhının tarihi binasının zarar gördüğünü açıklarken, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre, Sivastopol’a füze saldırısı sırasında, Karadeniz bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A keşif uçağı bulunuyordu.
Bu tip uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa keşif insansız hava aracı ve E-3A Sentry havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ile birlikte sürekli Kırım yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
Rusya tatbikat / donanma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
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ABD’li uzman: NATO, Kırım'daki Karadeniz Filosu karargahının vurulmasında rol oynadı
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