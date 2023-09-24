https://sputniknews.com.tr/20230924/abdli-uzman-nato-kirimdaki-karadeniz-filosu-karargahinin-vurulmasinda-rol-oynadi-1075732329.html
ABD’li uzman: NATO, Kırım'daki Karadeniz Filosu karargahının vurulmasında rol oynadı
ABD’li uzman: NATO, Kırım'daki Karadeniz Filosu karargahının vurulmasında rol oynadı
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, gazeteci Jeff Norman ile yaptığı röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'daki Karadeniz Donanma Filosu... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T20:41+0300
2023-09-24T20:41+0300
2023-09-24T20:41+0300
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, NATO'nun, Kırım'daki Karadeniz Filosu karargahının vurulmasında rol oynadığını belirtti.“Karargaha planlanan saldırı, İngiltere, ABD ve NATO'nun katılımı olmadan gerçekleşemezdi" diyen Ritter, Kırım'a yapılan füze saldırısı sırasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A Poseidon keşif uçağının havaya kaldırıldığını, bu uçağın istihbarat toplama ve elektronik savaş için tasarlanmış çok gelişmiş bir uçak olduğunu hatırlattı.ABD’li uzman, bu saldırının Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bir saldırısı değil, NATO'nun Rusya'ya yönelik bir saldırısı olduğunu vurgularken, açıklamasında, “Özellikle eylemleri koordine etmek için uçtuğuna eminim” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz cuma günü Kiev, Sivastopol'a füze saldırısı düzenlemiş, Rus hava savunma sistemleri beş füzeyi etkisiz hale getirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısında Karadeniz Filosu karargâhının tarihi binasının zarar gördüğünü açıklarken, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre, Sivastopol’e füze saldırısı sırasında, Karadeniz bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A keşif uçağı bulunuyordu.Bu tip uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa keşif insansız hava aracı ve E-3A Sentry havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ile birlikte sürekli Kırım yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html
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kırım, sivastopol, nato, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya karadeniz filosu, karadeniz, scott ritter
kırım, sivastopol, nato, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya karadeniz filosu, karadeniz, scott ritter
ABD’li uzman: NATO, Kırım'daki Karadeniz Filosu karargahının vurulmasında rol oynadı
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, gazeteci Jeff Norman ile yaptığı röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'daki Karadeniz Donanma Filosu karargah binasına saldırısına NATO gözetleme ve rehberlik sistemlerinin yardımcı olduğunu söyledi.
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Ritter, NATO'nun, Kırım'daki Karadeniz Filosu karargahının vurulmasında rol oynadığını belirtti.
“Karargaha planlanan saldırı, İngiltere, ABD ve NATO'nun katılımı olmadan gerçekleşemezdi" diyen Ritter, Kırım'a yapılan füze saldırısı sırasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A Poseidon keşif uçağının havaya kaldırıldığını, bu uçağın istihbarat toplama ve elektronik savaş için tasarlanmış çok gelişmiş bir uçak olduğunu hatırlattı.
ABD’li uzman, bu saldırının Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik bir saldırısı değil, NATO'nun Rusya'ya yönelik bir saldırısı olduğunu vurgularken, açıklamasında, “Özellikle eylemleri koordine etmek için uçtuğuna eminim” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz cuma günü Kiev, Sivastopol'a füze saldırısı düzenlemiş, Rus hava savunma sistemleri beş füzeyi etkisiz hale getirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısında Karadeniz Filosu karargâhının tarihi binasının zarar gördüğünü açıklarken, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar uygulamasına göre, Sivastopol’e füze saldırısı sırasında, Karadeniz bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A keşif uçağı bulunuyordu.
Bu tip uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa keşif insansız hava aracı ve E-3A Sentry havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ile birlikte sürekli Kırım yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.