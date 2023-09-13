Ukrayna, Sivastopol ile Karadeniz Filosu gemilerine saldırdı: 24 kişi yaralandı
09:44 13.09.2023 (güncellendi: 10:14 13.09.2023)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'ın Sivastopol kentindeki bir gemi onarım tesisine ve Karadeniz Filosu gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Ukraynalı güçlerin Sivastopol'deki Orconikidze gemi onarım fabrikasına 10 kruz füzesiyle saldırdığını bildiren bakanlık, seyir halindeki Karadeniz Filosu gemilerinin de 3 insansız botla hedef alındığını kaydetti.
Hava savunma sistemlerinin 7 kruz füzesini vurduğunu aktaran bakanlık, Vasiliy Bıkov devriye gemisinin tüm insansız botları imha ettiğinin altını çizdi.
Bakanlık, kruz füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımda bulunan iki geminin hasar aldığını ekledi.
Hava savunma sistemlerinin 7 kruz füzesini vurduğunu aktaran bakanlık, Vasiliy Bıkov devriye gemisinin tüm insansız botları imha ettiğinin altını çizdi.
Bakanlık, kruz füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımda bulunan iki geminin hasar aldığını ekledi.
Vali Razvojayev: 24 kişi yaralandı
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol'e yönelik saldırıda 24 kişinin yaralandığını açıkladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Razvojayev, gemi onarım fabrikasının güney sahasında yangın çıktığını kaydederek, "İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 24 kişi yaralandı, 4'ünün durumu orta ağırlıkta" dedi.
Tüm yaralılara tam teşekküllü tıbbi yardım sağlandığını anlatan Razvojayev, tüm birimlerin olay yerinde çalıştığının ve kentteki sivil tesisler için hiçbir tehlike bulunmadığının altını çizdi.
Razvojayev, Sivastopol koyunda tüm vapur ve teknelerin olağan şekilde çalıştığını da bildirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Razvojayev, gemi onarım fabrikasının güney sahasında yangın çıktığını kaydederek, "İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 24 kişi yaralandı, 4'ünün durumu orta ağırlıkta" dedi.
Tüm yaralılara tam teşekküllü tıbbi yardım sağlandığını anlatan Razvojayev, tüm birimlerin olay yerinde çalıştığının ve kentteki sivil tesisler için hiçbir tehlike bulunmadığının altını çizdi.
Razvojayev, Sivastopol koyunda tüm vapur ve teknelerin olağan şekilde çalıştığını da bildirdi.