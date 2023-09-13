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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-sivastopol-ile-karadeniz-filosu-gemilerine-kruz-fuzeleri-ve-insansiz-botlarla-saldirdi-1075431243.html
Ukrayna, Sivastopol ile Karadeniz Filosu gemilerine saldırdı: 24 kişi yaralandı
Ukrayna, Sivastopol ile Karadeniz Filosu gemilerine saldırdı: 24 kişi yaralandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'ın Sivastopol kentindeki bir gemi onarım tesisine ve Karadeniz Filosu gemilerine saldırı... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T09:44+0300
2023-09-13T10:14+0300
ukrayna krizi
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Ukraynalı güçlerin Sivastopol'deki Orconikidze gemi onarım fabrikasına 10 kruz füzesiyle saldırdığını bildiren bakanlık, seyir halindeki Karadeniz Filosu gemilerinin de 3 insansız botla hedef alındığını kaydetti.Hava savunma sistemlerinin 7 kruz füzesini vurduğunu aktaran bakanlık, Vasiliy Bıkov devriye gemisinin tüm insansız botları imha ettiğinin altını çizdi.Bakanlık, kruz füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımda bulunan iki geminin hasar aldığını ekledi.Vali Razvojayev: 24 kişi yaralandıSivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol'e yönelik saldırıda 24 kişinin yaralandığını açıkladı.Telegram hesabından açıklama yapan Razvojayev, gemi onarım fabrikasının güney sahasında yangın çıktığını kaydederek, "İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 24 kişi yaralandı, 4'ünün durumu orta ağırlıkta" dedi.Tüm yaralılara tam teşekküllü tıbbi yardım sağlandığını anlatan Razvojayev, tüm birimlerin olay yerinde çalıştığının ve kentteki sivil tesisler için hiçbir tehlike bulunmadığının altını çizdi.Razvojayev, Sivastopol koyunda tüm vapur ve teknelerin olağan şekilde çalıştığını da bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/ukrayna-disisleri-bakanidan-alman-mevkidasina-emir-taurus-fuzelerini-her-halukarda-vereceksiniz-1075411552.html
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Ukrayna, Sivastopol ile Karadeniz Filosu gemilerine saldırdı: 24 kişi yaralandı

09:44 13.09.2023 (güncellendi: 10:14 13.09.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Karadeniz filosu
Rusya- Karadeniz filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Kırım'ın Sivastopol kentindeki bir gemi onarım tesisine ve Karadeniz Filosu gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Ukraynalı güçlerin Sivastopol'deki Orconikidze gemi onarım fabrikasına 10 kruz füzesiyle saldırdığını bildiren bakanlık, seyir halindeki Karadeniz Filosu gemilerinin de 3 insansız botla hedef alındığını kaydetti.

Hava savunma sistemlerinin 7 kruz füzesini vurduğunu aktaran bakanlık, Vasiliy Bıkov devriye gemisinin tüm insansız botları imha ettiğinin altını çizdi.

Bakanlık, kruz füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımda bulunan iki geminin hasar aldığını ekledi.

Vali Razvojayev: 24 kişi yaralandı

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol'e yönelik saldırıda 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Razvojayev, gemi onarım fabrikasının güney sahasında yangın çıktığını kaydederek, "İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda 24 kişi yaralandı, 4'ünün durumu orta ağırlıkta" dedi.

Tüm yaralılara tam teşekküllü tıbbi yardım sağlandığını anlatan Razvojayev, tüm birimlerin olay yerinde çalıştığının ve kentteki sivil tesisler için hiçbir tehlike bulunmadığının altını çizdi.

Razvojayev, Sivastopol koyunda tüm vapur ve teknelerin olağan şekilde çalıştığını da bildirdi.
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