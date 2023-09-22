https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-kirimda-5-fuze-engellendi-sivastopolde-karadeniz-filosu-karargah-binasi-vuruldu-1075685757.html
Rusya: Kırım’da 5 füze engellendi, Sivastopol’de Karadeniz Filosu karargah binası vuruldu
Rusya: Kırım’da 5 füze engellendi, Sivastopol’de Karadeniz Filosu karargah binası vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e füze saldırısında hava savunma güçlerinin 5 füzeyi engellediğini duyurdu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T16:20+0300
2023-09-22T16:20+0300
2023-09-22T16:20+0300
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rusya savunma bakanlığı
saldırı
ukrayna
ukrayna krizi
sivastopol
rusya karadeniz filosu
karadeniz filosu
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Açıklamada, “Saldırı sonucu, Karadeniz Filosu Karargahı’nın tarihi binası hasar gördü” ifadesine yer verildi. Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-karadeniz-filosunun-sivastopoldeki-karargahina-fuze-saldirisi-duzenlendi-1075680588.html
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kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, sivastopol, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, sivastopol, rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu
Rusya: Kırım’da 5 füze engellendi, Sivastopol’de Karadeniz Filosu karargah binası vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’e füze saldırısında hava savunma güçlerinin 5 füzeyi engellediğini duyurdu.
Açıklamada, “Saldırı sonucu, Karadeniz Filosu Karargahı’nın tarihi binası hasar gördü” ifadesine yer verildi. Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.