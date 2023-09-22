https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-karadeniz-filosunun-sivastopoldeki-karargahina-fuze-saldirisi-duzenlendi-1075680588.html

Rusya'nın Karadeniz Filosu’na füzeli saldırı: 'Bir atak daha olabilir'

Rusya'nın Karadeniz Filosu’na füzeli saldırı: 'Bir atak daha olabilir'

Sivastopol Valisi Razvojayev, Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun Sivastopol kentindeki baş karargahına füze saldırısının düzenlendiğini belirtti. Olay yerine... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T13:31+0300

2023-09-22T13:31+0300

2023-09-22T13:59+0300

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füze saldırısı

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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram hesabından yaptığı ikinci açıklamada, “Bir saldırı daha olabilir. Şehrin merkezine gelmemeyi rica ediyorum. Binalardan çıkmayın” diye yazdı.Karadeniz Filosu Baş Karargahı yakınlarında bulunan herkesin siren duyunca sığınaklara geçmesi gerektiğini belirten Vali, “Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Hava nakil grubu hazır duruma getirildi. Yedek teçhizat devreye sokuldu. İtfaiyeciler, bir an önce yangını söndürmek için tedbirler alıyor. Güç ve araç sayısını artırma çalışmaları devam ediyor” ifadesini kullandı.

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