https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-karadeniz-filosunun-sivastopoldeki-karargahina-fuze-saldirisi-duzenlendi-1075680588.html
Rusya'nın Karadeniz Filosu’na füzeli saldırı: 'Bir atak daha olabilir'
Rusya'nın Karadeniz Filosu’na füzeli saldırı: 'Bir atak daha olabilir'
Sivastopol Valisi Razvojayev, Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun Sivastopol kentindeki baş karargahına füze saldırısının düzenlendiğini belirtti. Olay yerine... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:31+0300
2023-09-22T13:31+0300
2023-09-22T13:59+0300
ukrayna krizi
rusya karadeniz filosu
karadeniz filosu
rusya
ukrayna
saldırı
füze
füze saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/19/1045049579_0:146:3194:1942_1920x0_80_0_0_1d370a87ea45ed6652c16bef847c2e5f.jpg
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram hesabından yaptığı ikinci açıklamada, “Bir saldırı daha olabilir. Şehrin merkezine gelmemeyi rica ediyorum. Binalardan çıkmayın” diye yazdı.Karadeniz Filosu Baş Karargahı yakınlarında bulunan herkesin siren duyunca sığınaklara geçmesi gerektiğini belirten Vali, “Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Hava nakil grubu hazır duruma getirildi. Yedek teçhizat devreye sokuldu. İtfaiyeciler, bir an önce yangını söndürmek için tedbirler alıyor. Güç ve araç sayısını artırma çalışmaları devam ediyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/eski-abdli-istihbarat-subayi-batili-muttefikler-ukraynadan-uzaklasiyor-1075655666.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/19/1045049579_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_956351720e79db929551e8c3d9689e86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu, rusya, ukrayna, saldırı, füze, füze saldırısı
rusya karadeniz filosu, karadeniz filosu, rusya, ukrayna, saldırı, füze, füze saldırısı
Rusya'nın Karadeniz Filosu’na füzeli saldırı: 'Bir atak daha olabilir'
13:31 22.09.2023 (güncellendi: 13:59 22.09.2023) Abone ol
Sivastopol Valisi Razvojayev, Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun Sivastopol kentindeki baş karargahına füze saldırısının düzenlendiğini belirtti. Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gönderildiği bildirildi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram hesabından yaptığı ikinci açıklamada, “Bir saldırı daha olabilir. Şehrin merkezine gelmemeyi rica ediyorum. Binalardan çıkmayın” diye yazdı.
Karadeniz Filosu Baş Karargahı yakınlarında bulunan herkesin siren duyunca sığınaklara geçmesi gerektiğini belirten Vali, “Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Hava nakil grubu hazır duruma getirildi. Yedek teçhizat devreye sokuldu. İtfaiyeciler, bir an önce yangını söndürmek için tedbirler alıyor. Güç ve araç sayısını artırma çalışmaları devam ediyor” ifadesini kullandı.