https://sputniknews.com.tr/20230921/eski-abdli-istihbarat-subayi-batili-muttefikler-ukraynadan-uzaklasiyor-1075655666.html
Eski ABD’li istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
Eski ABD’li istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batılı müttefiklerin Ukrayna'dan uzaklaşmaya başladığını ifade etti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T23:09+0300
2023-09-21T23:09+0300
2023-09-21T23:09+0300
ukrayna krizi
abd
birleşmiş milletler (bm)
deniz piyadesi
scott ritter
mateusz morawiecki
ukrayna
ukrayna krizi
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Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Polonya ve diğer Batılı müttefiklerin Ukrayna'dan uzaklaşmaya başladığını söyledi.Ritter, “Zelenskiy artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Polonya yüz çeviriyor. Ukrayna'nın boğulduğunu söylüyor. Avrupa, Kiev'in çatışmayı kaybettiği, kazanamayacağı ve devam eden çatışmaların yalnızca feci sonuçlara yol açacağı gerçeğinin farkına varmaya başlıyor” dedi.AB ülkelerinin artık Kiev rejimine yalnızca destek görüntüsü vermek için savaş alanında bir fayda sağlayamayacak eski model silahlar gönderdiğini belirten Ritter, "Herkes Ukrayna'nın, ordusunun cephede inisiyatifi ele geçiremeyen başarısız bir devlete dönüştüğünü görüyor” diye konuştu.Polonya-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Daha önce, Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin önümüzdeki günlerde bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını belirtmişti. Buna karşılık Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişleteceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynayi-bogulan-birine-benzeten-duda-icin-konusan-zaharova-onlarin-dibe-vurmasina-yardimettiler-1075627012.html
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abd, birleşmiş milletler (bm), deniz piyadesi, scott ritter, mateusz morawiecki, ukrayna, ukrayna krizi
abd, birleşmiş milletler (bm), deniz piyadesi, scott ritter, mateusz morawiecki, ukrayna, ukrayna krizi
Eski ABD’li istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batılı müttefiklerin Ukrayna'dan uzaklaşmaya başladığını ifade etti.
Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Polonya ve diğer Batılı müttefiklerin Ukrayna'dan uzaklaşmaya başladığını söyledi.
Ritter, “Zelenskiy artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Polonya yüz çeviriyor. Ukrayna'nın boğulduğunu söylüyor. Avrupa, Kiev'in çatışmayı kaybettiği, kazanamayacağı ve devam eden çatışmaların yalnızca feci sonuçlara yol açacağı gerçeğinin farkına varmaya başlıyor” dedi.
AB ülkelerinin artık Kiev rejimine yalnızca destek görüntüsü vermek için savaş alanında bir fayda sağlayamayacak eski model silahlar gönderdiğini belirten Ritter, "Herkes Ukrayna'nın, ordusunun cephede inisiyatifi ele geçiremeyen başarısız bir devlete dönüştüğünü görüyor” diye konuştu.
Polonya-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Daha önce, Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin önümüzdeki günlerde bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını belirtmişti. Buna karşılık Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişleteceğini ifade etmişti.