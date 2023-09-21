https://sputniknews.com.tr/20230921/eski-abdli-istihbarat-subayi-batili-muttefikler-ukraynadan-uzaklasiyor-1075655666.html

Eski ABD’li istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor

Eski ABD’li istihbarat subayı: Batılı müttefikler Ukrayna’dan uzaklaşıyor

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Batılı müttefiklerin Ukrayna'dan uzaklaşmaya başladığını ifade etti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T23:09+0300

2023-09-21T23:09+0300

2023-09-21T23:09+0300

ukrayna krizi

abd

birleşmiş milletler (bm)

deniz piyadesi

scott ritter

mateusz morawiecki

ukrayna

ukrayna krizi

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Eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Polonya ve diğer Batılı müttefiklerin Ukrayna'dan uzaklaşmaya başladığını söyledi.Ritter, “Zelenskiy artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Polonya yüz çeviriyor. Ukrayna'nın boğulduğunu söylüyor. Avrupa, Kiev'in çatışmayı kaybettiği, kazanamayacağı ve devam eden çatışmaların yalnızca feci sonuçlara yol açacağı gerçeğinin farkına varmaya başlıyor” dedi.AB ülkelerinin artık Kiev rejimine yalnızca destek görüntüsü vermek için savaş alanında bir fayda sağlayamayacak eski model silahlar gönderdiğini belirten Ritter, "Herkes Ukrayna'nın, ordusunun cephede inisiyatifi ele geçiremeyen başarısız bir devlete dönüştüğünü görüyor” diye konuştu.Polonya-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor. Daha önce, Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin önümüzdeki günlerde bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını belirtmişti. Buna karşılık Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişleteceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynayi-bogulan-birine-benzeten-duda-icin-konusan-zaharova-onlarin-dibe-vurmasina-yardimettiler-1075627012.html

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abd, birleşmiş milletler (bm), deniz piyadesi, scott ritter, mateusz morawiecki, ukrayna, ukrayna krizi