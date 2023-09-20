https://sputniknews.com.tr/20230920/ukraynayi-bogulan-birine-benzeten-duda-icin-konusan-zaharova-onlarin-dibe-vurmasina-yardimettiler-1075627012.html

Ukrayna'yı boğulan birine benzeten Duda hakkında konuşan Zaharova: Onları dibe vurmaya ittiler

Ukrayna'yı boğulan birine benzeten Duda hakkında konuşan Zaharova: Onları dibe vurmaya ittiler

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Ukrayna'yı boğulan bir adama benzetmesine dair yorumda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Polonya, Ukrayna'nın... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T17:12+0300

2023-09-20T17:12+0300

2023-09-20T17:46+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Ukrayna'yı boğulan bir adama benzetmesine katıldığını ancak Kiev'deki rejim değişikliklerine düzenli olarak müdahil olan Varşova'nın da Ukrayna'nın 'derinlere' batmasına yardımcı olduğunu açıkladı.Zaharova, telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Duda ile daha evvel hiç bu kadar aynı fikirde olmamıştım. Tam da olması gerektiği gibi. Küçük ama çok önemli bir açıklama eksik: Ukrayna'nın dibe vurmasına, bu ülkedeki rejim değişikliklerine düzenli olarak resmen katılan Varşova yardımcı oldu" diye yazdı.Zaharova hem NATO hem de Polonyalı yetkililerin ‘Ukraynalı müttefiklerinin ayaklarına daha ağır şeyler bağladığını’ da sözlerine ekleyerek bunların ‘mermiler, dronlar ve tanklar’ olduğunu vurguladı. Ek olarak Zaharova , "Böyle cankurtaranlar varken boğulan adamın durumu oldukça berbattır. Oyunun kuralları kıyıda açıklığa kavuşturulmalıydı" diyerek özetledi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/polonya-cumhurbaskani-dudadan-ukraynaya-agir-ithamlar--1075619798.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, andrzej duda, polonya, nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kiev