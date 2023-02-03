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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230203/abdden-ukraynaya-22-milyar-dolar-degerinde-yeni-askeri-yardim-paketi-1066551027.html
ABD’den Ukrayna’ya 2.2 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketi
ABD’den Ukrayna’ya 2.2 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin içinde HIMARS çok namlulu füze sistemi için uzun... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T22:28+0300
2023-02-03T22:28+0300
ukrayna krizi
abd
himars
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Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yeni ve önemli bir savunma yardımı paketi açıkladı. Başkanın onayladığı 425 milyon dolarlık savunma yardımının yanı sıra, Ukrayna savunmasına destek fonu aracılığıyla 1.75 milyar dolardan oluşuyor” diye açıkladı. ABD’nin Ukrayna’ya yardımın 2014’ten bu yana 32 milyar, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana da 29,3 milyar dolara ulaştığını söyleyen Ryder, yeni pakette, “hava savunma yeteneklerinin” yanı sıra, zırhlı araçların ve “HIMARS için uzun menzilli füzelerin” yer aldığını bildirdi.Çin'in casus balonu sürüklenmedi, manevra yapabiliyorABD ile Çin arasında casus balon krizi devam ediyor. Konuyla ilgili Patrick Ryder, Çin’a ait ABD hava sahasında uçan balonun, Pekin’in iddiasının aksine manevra kabiliyetine sahip bir gözetleme balonu olduğunu ve yön değiştirdiğini söyledi.Ryder, balonun 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve ABD Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) balonu izlemeye devam ettiğini söyledi.Balonun herhangi bir fiziksel tehdit teşkil etmediğini anlatan Tuğgeneral Ryder, balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.Balonunun manevra kabiliyetine sahip olmasının sürüklenmediği anlamına gelip gelmediği ile ilgili gelen soruya Ryder, “Balon manevra kabiliyetine sahip ve ABD hava sahasını ihlal etti. Biz de bunu Çin’e ilettik.” yanıtını verdi.Balonun ABD hava sahasına girmesinin ardından yön değiştirip değiştirmediği sorusuna yanıt veren Ryder, yönünü değiştirmesiyle birlikte Amerikan ordusunun balonu takip etmeye başladığını söyledi.Ryder, balonun neden vurulmadığı sorularına ise balonun bu aşamada herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve vurulması durumunda neden olacağı hasarlardan dolayı henüz vurulmadığı ancak vurulmasının bir seçenek olduğu ve değerlendirmenin devam ettiği yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/cin-abd-hava-sahasina-giren-balonun-kendilerine-ait-oldugunu-kabul-etti-1066542677.html
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abd, himars, çin
abd, himars, çin

ABD’den Ukrayna’ya 2.2 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketi

22:28 03.02.2023
© AFP 2023HIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin içinde HIMARS çok namlulu füze sistemi için uzun menzilli füzelerin yer aldığını belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yeni ve önemli bir savunma yardımı paketi açıkladı. Başkanın onayladığı 425 milyon dolarlık savunma yardımının yanı sıra, Ukrayna savunmasına destek fonu aracılığıyla 1.75 milyar dolardan oluşuyor” diye açıkladı.

ABD’nin Ukrayna’ya yardımın 2014’ten bu yana 32 milyar, Rusya’nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana da 29,3 milyar dolara ulaştığını söyleyen Ryder, yeni pakette, “hava savunma yeteneklerinin” yanı sıra, zırhlı araçların ve “HIMARS için uzun menzilli füzelerin” yer aldığını bildirdi.



Çin'in casus balonu sürüklenmedi, manevra yapabiliyor

ABD ile Çin arasında casus balon krizi devam ediyor.

Konuyla ilgili Patrick Ryder, Çin’a ait ABD hava sahasında uçan balonun, Pekin’in iddiasının aksine manevra kabiliyetine sahip bir gözetleme balonu olduğunu ve yön değiştirdiğini söyledi.
Ryder, balonun 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve ABD Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) balonu izlemeye devam ettiğini söyledi.
Balonun herhangi bir fiziksel tehdit teşkil etmediğini anlatan Tuğgeneral Ryder, balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.
Balonunun manevra kabiliyetine sahip olmasının sürüklenmediği anlamına gelip gelmediği ile ilgili gelen soruya Ryder, “Balon manevra kabiliyetine sahip ve ABD hava sahasını ihlal etti. Biz de bunu Çin’e ilettik.” yanıtını verdi.
Balonun ABD hava sahasına girmesinin ardından yön değiştirip değiştirmediği sorusuna yanıt veren Ryder, yönünü değiştirmesiyle birlikte Amerikan ordusunun balonu takip etmeye başladığını söyledi.
Ryder, balonun neden vurulmadığı sorularına ise balonun bu aşamada herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve vurulması durumunda neden olacağı hasarlardan dolayı henüz vurulmadığı ancak vurulmasının bir seçenek olduğu ve değerlendirmenin devam ettiği yanıtını verdi.
Çin - ABD - casus balon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
DÜNYA
Çin, ABD hava sahasına giren balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti
17:28
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