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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-almanya-ukrayna-ordusuna-yardim-etmeyi-kabul-ediyor-cunku-bagimsiz-degil-1077931211.html
Putin: Almanya, Ukrayna ordusuna yardım etmeyi kabul ediyor, çünkü bağımsız değil
Putin: Almanya, Ukrayna ordusuna yardım etmeyi kabul ediyor, çünkü bağımsız değil
Rusya lideri Putin, Alman vatandaşlarının, Rusya’dan Polonya üzerinden doğalgaz taşıyan boru hattının kapatılmasını ve hükümetlerinin Ukrayna’ya silah, emekli... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T23:45+0300
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vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi katılımcılarıyla görüşmede, “Polonya, Almanya’ya giden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattını kapattı. Ukrayna da sistemlerden birini kapattı. Biri hâlâ çalışıyor, diğer kapatıldı. Avrupa’dan, özellikle Almanya’dan silah, emekli maaşı, sosyal yardım ve aylık ücretler için fon alıyorlar. Ancak ihtiyaç duydukları Rus gazı kapatıldı. Almanlar da bunu yutuyor, çünkü neleri yok? Bağımsızlıkları yok” dedi.Batı ülkelerinin, rekabet sorununu idari manipülasyonlar ve sınır ötesi vergiler yardımıyla çözmek istediğini kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya’nın örneğim BRICS kapsamında kalkınmakta olan ülkelerle işbirliği yapabileceğini dile getiren Putin, bu ülkelerin kalkınmış ülkelerin saldırılarına maruz kaldığını belirterek, “Bunu mutlaka yapacağız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-rusya-batiya-olan-teknoloji-bagimliligindan-kurtuluyor-1077927545.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, rusya

Putin: Almanya, Ukrayna ordusuna yardım etmeyi kabul ediyor, çünkü bağımsız değil

23:45 29.11.2023
© Sputnik / Фотохост Конгресса молодых учёных / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Rusya lideri Putin, Alman vatandaşlarının, Rusya’dan Polonya üzerinden doğalgaz taşıyan boru hattının kapatılmasını ve hükümetlerinin Ukrayna’ya silah, emekli maaşı, sosyal yardım ve maaş ödemelerini finanse etmesini kabul ettiğini, çünkü Almanya’nın bağımsız olmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi katılımcılarıyla görüşmede, “Polonya, Almanya’ya giden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattını kapattı. Ukrayna da sistemlerden birini kapattı. Biri hâlâ çalışıyor, diğer kapatıldı. Avrupa’dan, özellikle Almanya’dan silah, emekli maaşı, sosyal yardım ve aylık ücretler için fon alıyorlar. Ancak ihtiyaç duydukları Rus gazı kapatıldı. Almanlar da bunu yutuyor, çünkü neleri yok? Bağımsızlıkları yok” dedi.
Batı ülkelerinin, rekabet sorununu idari manipülasyonlar ve sınır ötesi vergiler yardımıyla çözmek istediğini kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak ucuz enerji kaynakları elde etme konusunda Rusya ile işbirliği yapma kabiliyetlerini sınırlıyorlar ve bu kaynakların elde edilmesini kendileri engelliyorlar ya da siyasi nedenlerden dolayı bunu müttefikleri ve ABD ile sınırlandırıyorlar. Bazı ülke liderlerinin de kaliteli profesyonel kararlar almak için yeterli mesleki eğitimi yok. Onlar biliniyor, tüm dünya onlara gülüyor. Şimdi isim vermeyeceğim. Ama gerçekten tüm dünya gülüyor.”
Rusya’nın örneğim BRICS kapsamında kalkınmakta olan ülkelerle işbirliği yapabileceğini dile getiren Putin, bu ülkelerin kalkınmış ülkelerin saldırılarına maruz kaldığını belirterek, “Bunu mutlaka yapacağız” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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Putin: Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor
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