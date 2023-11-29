https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-almanya-ukrayna-ordusuna-yardim-etmeyi-kabul-ediyor-cunku-bagimsiz-degil-1077931211.html

Putin: Almanya, Ukrayna ordusuna yardım etmeyi kabul ediyor, çünkü bağımsız değil

Putin: Almanya, Ukrayna ordusuna yardım etmeyi kabul ediyor, çünkü bağımsız değil

Rusya lideri Putin, Alman vatandaşlarının, Rusya’dan Polonya üzerinden doğalgaz taşıyan boru hattının kapatılmasını ve hükümetlerinin Ukrayna’ya silah, emekli... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T23:45+0300

2023-11-29T23:45+0300

2023-11-29T23:45+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi katılımcılarıyla görüşmede, “Polonya, Almanya’ya giden Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattını kapattı. Ukrayna da sistemlerden birini kapattı. Biri hâlâ çalışıyor, diğer kapatıldı. Avrupa’dan, özellikle Almanya’dan silah, emekli maaşı, sosyal yardım ve aylık ücretler için fon alıyorlar. Ancak ihtiyaç duydukları Rus gazı kapatıldı. Almanlar da bunu yutuyor, çünkü neleri yok? Bağımsızlıkları yok” dedi.Batı ülkelerinin, rekabet sorununu idari manipülasyonlar ve sınır ötesi vergiler yardımıyla çözmek istediğini kaydeden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya’nın örneğim BRICS kapsamında kalkınmakta olan ülkelerle işbirliği yapabileceğini dile getiren Putin, bu ülkelerin kalkınmış ülkelerin saldırılarına maruz kaldığını belirterek, “Bunu mutlaka yapacağız” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-rusya-batiya-olan-teknoloji-bagimliligindan-kurtuluyor-1077927545.html

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