https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-savas-devam-ederken-ukrayna-natoya-uye-olmayacak-1073482451.html

Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak

Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Rusya’yla savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağını belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T23:21+0300

2023-07-12T23:21+0300

2023-07-12T23:21+0300

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abd

ukrayna

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Biden, “Bu yakın gelecekte olmayacak. Savaş bitene kadar olmayacak” ifadesini kullandı.ABD liderinin sözlerine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerinin üyelikten daha önemli olduğunun farkında.Biden, basın mensuplarının, Kırım sorununun çözüme kavuşması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine “Kırım önemli ama çözüm bekleyen çok daha fazla sorun var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230712/macaristan-savunma-bakani-ukrayna-nato-uyeligi-icin-hazir-degil-1073481384.html

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