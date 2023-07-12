https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-savas-devam-ederken-ukrayna-natoya-uye-olmayacak-1073482451.html
Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak
Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Rusya’yla savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağını belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T23:21+0300
2023-07-12T23:21+0300
2023-07-12T23:21+0300
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Biden, “Bu yakın gelecekte olmayacak. Savaş bitene kadar olmayacak” ifadesini kullandı.ABD liderinin sözlerine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerinin üyelikten daha önemli olduğunun farkında.Biden, basın mensuplarının, Kırım sorununun çözüme kavuşması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine “Kırım önemli ama çözüm bekleyen çok daha fazla sorun var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/macaristan-savunma-bakani-ukrayna-nato-uyeligi-icin-hazir-degil-1073481384.html
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abd, ukrayna, joe biden, nato
abd, ukrayna, joe biden, nato
Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Rusya’yla savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağını belirtti.
Biden, “Bu yakın gelecekte olmayacak. Savaş bitene kadar olmayacak” ifadesini kullandı.
ABD liderinin sözlerine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya karşı yükümlülüklerinin üyelikten daha önemli olduğunun farkında.
Biden, basın mensuplarının, Kırım sorununun çözüme kavuşması olasılığıyla ilgili bir soru üzerine “Kırım önemli ama çözüm bekleyen çok daha fazla sorun var” dedi.