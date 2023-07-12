https://sputniknews.com.tr/20230712/macaristan-savunma-bakani-ukrayna-nato-uyeligi-icin-hazir-degil-1073481384.html

Macaristan Savunma Bakanı: Ukrayna, NATO üyeliği için hazır değil

Macaristan Savunma Bakanı: Ukrayna, NATO üyeliği için hazır değil

Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaya hazır olmadığı için davet almadığını, mevcut durumun da buna uygun... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:55+0300

2023-07-12T22:55+0300

2023-07-12T22:55+0300

ukrayna krizi

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nato

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Szalay-Bobrovniczky, “Ukrayna bu sefer NATO’ya davet almadı, çünkü ne mevcut durum ne de Ukrayna NATO üyesi olmaya hazır değil” ifadelerini kullandı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini ve 'müttefiklerin savaş devam ederken Ukrayna’nın tam bir üye olmaması gerektiğine karar verdiğini' söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230712/bati-basini-nato-liderleri-zelenskiye-sakinlesmesi-cagrisi-yapti---1073480238.html

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