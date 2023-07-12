https://sputniknews.com.tr/20230712/macaristan-savunma-bakani-ukrayna-nato-uyeligi-icin-hazir-degil-1073481384.html
Macaristan Savunma Bakanı: Ukrayna, NATO üyeliği için hazır değil
Macaristan Savunma Bakanı: Ukrayna, NATO üyeliği için hazır değil
Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaya hazır olmadığı için davet almadığını, mevcut durumun da buna uygun... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:55+0300
2023-07-12T22:55+0300
2023-07-12T22:55+0300
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Szalay-Bobrovniczky, “Ukrayna bu sefer NATO’ya davet almadı, çünkü ne mevcut durum ne de Ukrayna NATO üyesi olmaya hazır değil” ifadelerini kullandı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini ve 'müttefiklerin savaş devam ederken Ukrayna’nın tam bir üye olmaması gerektiğine karar verdiğini' söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230712/bati-basini-nato-liderleri-zelenskiye-sakinlesmesi-cagrisi-yapti---1073480238.html
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Macaristan Savunma Bakanı: Ukrayna, NATO üyeliği için hazır değil
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Macaristan Savunma Bakanı Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Ukrayna’nın NATO üyesi olmaya hazır olmadığı için davet almadığını, mevcut durumun da buna uygun olmadığını belirtti.
Szalay-Bobrovniczky, “Ukrayna bu sefer NATO’ya davet almadı, çünkü ne mevcut durum ne de Ukrayna NATO üyesi olmaya hazır değil” ifadelerini kullandı.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini ve 'müttefiklerin savaş devam ederken Ukrayna’nın tam bir üye olmaması gerektiğine karar verdiğini' söylemişti.