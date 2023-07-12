Batı basını: NATO liderleri Zelenskiy’e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Erdoğan Süzer: Emekliye ‘Bahçeli zammı’ gelebilir
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO'nun gerilimi Karadeniz'e sıçratma planları tehlikeli'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/bati-basini-nato-liderleri-zelenskiye-sakinlesmesi-cagrisi-yapti---1073480238.html
Batı basını: NATO liderleri Zelenskiy’e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı
Batı basını: NATO liderleri Zelenskiy’e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı
Bloomberg, NATO ülkeleri liderlerinin, ittifaka yönelik eleştirilerinin ardından Zelenskiy'e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptıklarını aktardı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:28+0300
2023-07-12T22:28+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
nato
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073454332_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_047cec4f3d346ea87ea88491ea3e4d71.jpg
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, salı akşamı Vilnius'ta Vladimir Zelenskiy’in de katıldığı yemekte, NATO liderleri ona ittifaka yönelik eleştirilerinin ardından ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı.Salı günü Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi ve üyeliği için bir zaman çerçevesinin belirlenmemesinin ‘absürd bir durum’ olduğunu ve Ukrayna’yı ittifaka üye yapmaya hazır olmadıklarına ilişkin bir izlenim oluştuğunu ifade etmişti.Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bile aradı ancak NATO bildirisinin metni, Ukraynalılar zirveye gelmeden önce onaylanmıştı.Haberde, Zelenskiy’in akşam yemeğinde NATO ülkeleri liderleri tarafından ‘çok ileri gittiği’ gerekçesiyle eleştirildiği ve “Sakinleşip paketin tamamına bakmalısınız” denildiği bilgisine yer verildi.Haberde ayrıca, Amerikalıların Zelenskiy'in bu sözlerinden rahatsız olduğu, İngilizlerin gerginliği yumuşatmaya çalıştığı, Almanların ise duruma alternatif çözümler bulmaya çalıştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/medvedev-ukrayna-natoya-asla-kabul-edilmeyebilir-1073474302.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073454332_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_441f7ff72134d4609261f52844a65fdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, nato, ukrayna
vladimir zelenskiy, nato, ukrayna

Batı basını: NATO liderleri Zelenskiy’e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı

22:28 12.07.2023
© İHAZelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti
Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bloomberg, NATO ülkeleri liderlerinin, ittifaka yönelik eleştirilerinin ardından Zelenskiy'e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptıklarını aktardı.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, salı akşamı Vilnius'ta Vladimir Zelenskiy’in de katıldığı yemekte, NATO liderleri ona ittifaka yönelik eleştirilerinin ardından ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı.
Salı günü Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi ve üyeliği için bir zaman çerçevesinin belirlenmemesinin ‘absürd bir durum’ olduğunu ve Ukrayna’yı ittifaka üye yapmaya hazır olmadıklarına ilişkin bir izlenim oluştuğunu ifade etmişti.
Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bile aradı ancak NATO bildirisinin metni, Ukraynalılar zirveye gelmeden önce onaylanmıştı.
Haberde, Zelenskiy’in akşam yemeğinde NATO ülkeleri liderleri tarafından ‘çok ileri gittiği’ gerekçesiyle eleştirildiği ve “Sakinleşip paketin tamamına bakmalısınız” denildiği bilgisine yer verildi.
Haberde ayrıca, Amerikalıların Zelenskiy'in bu sözlerinden rahatsız olduğu, İngilizlerin gerginliği yumuşatmaya çalıştığı, Almanların ise duruma alternatif çözümler bulmaya çalıştığı kaydedildi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
Ukrayna krizi
Medvedev: Ukrayna, NATO'ya asla kabul edilmeyebilir
19:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала