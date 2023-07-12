https://sputniknews.com.tr/20230712/bati-basini-nato-liderleri-zelenskiye-sakinlesmesi-cagrisi-yapti---1073480238.html

Batı basını: NATO liderleri Zelenskiy’e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı

Batı basını: NATO liderleri Zelenskiy’e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı

Bloomberg, NATO ülkeleri liderlerinin, ittifaka yönelik eleştirilerinin ardından Zelenskiy'e ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptıklarını aktardı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:28+0300

2023-07-12T22:28+0300

2023-07-12T22:28+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

nato

ukrayna

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, salı akşamı Vilnius'ta Vladimir Zelenskiy’in de katıldığı yemekte, NATO liderleri ona ittifaka yönelik eleştirilerinin ardından ‘sakinleşmesi’ çağrısı yaptı.Salı günü Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya davet edilmesi ve üyeliği için bir zaman çerçevesinin belirlenmemesinin ‘absürd bir durum’ olduğunu ve Ukrayna’yı ittifaka üye yapmaya hazır olmadıklarına ilişkin bir izlenim oluştuğunu ifade etmişti.Habere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bile aradı ancak NATO bildirisinin metni, Ukraynalılar zirveye gelmeden önce onaylanmıştı.Haberde, Zelenskiy’in akşam yemeğinde NATO ülkeleri liderleri tarafından ‘çok ileri gittiği’ gerekçesiyle eleştirildiği ve “Sakinleşip paketin tamamına bakmalısınız” denildiği bilgisine yer verildi.Haberde ayrıca, Amerikalıların Zelenskiy'in bu sözlerinden rahatsız olduğu, İngilizlerin gerginliği yumuşatmaya çalıştığı, Almanların ise duruma alternatif çözümler bulmaya çalıştığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230712/medvedev-ukrayna-natoya-asla-kabul-edilmeyebilir-1073474302.html

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