https://sputniknews.com.tr/20230712/medvedev-ukrayna-natoya-asla-kabul-edilmeyebilir-1073474302.html
Medvedev: Ukrayna, NATO'ya asla kabul edilmeyebilir
Medvedev: Ukrayna, NATO'ya asla kabul edilmeyebilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna’nın NATO'ya asla kabul edilmeyebileceğini, ancak ittifakın bunu kabul etmekten korktuğunu ifade... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T19:42+0300
2023-07-12T19:42+0300
2023-07-12T19:42+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
dmitriy medvedev
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın NATO'ya asla kabul edilmeyebileceğini, sadece ittifakın bunu dile getirmekten korktuğunu söyledi.Vilnius'taki ilk NATO zirvesinin sonuçlarını yorumlayan Medvedev, "Her şey düşündüğümüz gibi oldu. Ukrayna'nın İttifak üyeliğine ilişkin Eylem Planı (MAP) iptal edilecek. Sözde, daha hızlı kabul edilmesi için. 404 ülkesini NATO'ya davet etmek. Ama kabul edecekler, ne zaman ve hangi koşullarda belli değil. Muhtemelen asla. Ve İttifaktaki realistlerin dile getirmekten korktukları şey bu” ifadelerini kullandı.
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rusya, nato, dmitriy medvedev, ukrayna
rusya, nato, dmitriy medvedev, ukrayna
Medvedev: Ukrayna, NATO'ya asla kabul edilmeyebilir
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna’nın NATO'ya asla kabul edilmeyebileceğini, ancak ittifakın bunu kabul etmekten korktuğunu ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın NATO'ya asla kabul edilmeyebileceğini, sadece ittifakın bunu dile getirmekten korktuğunu söyledi.
Vilnius'taki ilk NATO zirvesinin sonuçlarını yorumlayan Medvedev, "Her şey düşündüğümüz gibi oldu. Ukrayna'nın İttifak üyeliğine ilişkin Eylem Planı (MAP) iptal edilecek. Sözde, daha hızlı kabul edilmesi için. 404 ülkesini NATO'ya davet etmek. Ama kabul edecekler, ne zaman ve hangi koşullarda belli değil. Muhtemelen asla. Ve İttifaktaki realistlerin dile getirmekten korktukları şey bu” ifadelerini kullandı.