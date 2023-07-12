https://sputniknews.com.tr/20230712/medvedev-ukrayna-natoya-asla-kabul-edilmeyebilir-1073474302.html

Medvedev: Ukrayna, NATO'ya asla kabul edilmeyebilir

Medvedev: Ukrayna, NATO'ya asla kabul edilmeyebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna’nın NATO'ya asla kabul edilmeyebileceğini, ancak ittifakın bunu kabul etmekten korktuğunu ifade... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T19:42+0300

2023-07-12T19:42+0300

2023-07-12T19:42+0300

ukrayna krizi

rusya

nato

dmitriy medvedev

ukrayna

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın NATO'ya asla kabul edilmeyebileceğini, sadece ittifakın bunu dile getirmekten korktuğunu söyledi.Vilnius'taki ilk NATO zirvesinin sonuçlarını yorumlayan Medvedev, "Her şey düşündüğümüz gibi oldu. Ukrayna'nın İttifak üyeliğine ilişkin Eylem Planı (MAP) iptal edilecek. Sözde, daha hızlı kabul edilmesi için. 404 ülkesini NATO'ya davet etmek. Ama kabul edecekler, ne zaman ve hangi koşullarda belli değil. Muhtemelen asla. Ve İttifaktaki realistlerin dile getirmekten korktukları şey bu” ifadelerini kullandı.

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